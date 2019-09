Blas Marsilla: «Tenemos las normas de seguridad alimentaria más estrictas del mundo. Nuestro sistema es modélico, pero el riesgo cero no existe» Blas Marsilla, esta semana en el mercado de Verónicas, en Murcia. :: / VICENTE VICÉNS / AGM El vicepresidente de la Academia de Ciencias Veterinarias y exjefe del servicio de Seguridad Alimentaria de la Comunidad señala que «ha habido una considerable pérdida de la capacidad de inspección de la Administración» JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 16 septiembre 2019, 08:54

Blas Marsilla (Bullas, 1956) se hizo veterinario porque le gustaba el campo y andar con las ovejas, aunque finalmente su vida profesional discurrió por otros derroteros. Hasta 2016, cuando se jubiló tras 37 años de carrera, fue jefe del servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Sanidad. Al frente de los inspectores tuvo que abordar diversos brotes de intoxicación alimentaria, aunque ninguno de las características de la crisis provocada por la listeriosis en Andalucía. Exprofesor de la UMU, Marsilla ocupa ahora su tiempo entre su huerta de Torreagüera y la vicepresidencia de la Academia de Ciencias Veterinarias, decidido a reivindicar una profesión que sigue, a su juicio, sin ser suficientemente valorada.

-Crisis como la de la listeria generan preocupación y dudas en los consumidores. ¿Podemos estar tranquilos con lo que comemos?

-La Unión Europea cuenta probablemente con las normas más estrictas y más severas del mundo en el ámbito de la seguridad alimentaria, y España todavía más. Recordará la crisis del aceite de colza, en los años 80. A raíz de aquella intoxicación, que fue muy grave, se tomaron medidas muy drásticas. El control oficial alimentario en España es hoy modélico y puntero.

-¿Qué ha podido pasar para que se produzca un brote de estas características pese a disponer de este sistema de seguridad alimentaria?

-Ahí ha habido varios fallos. En primer lugar, la crisis económica afectó fundamentalmente a las inversiones públicas en determinados servicios administrativos que no se ven mucho. No es lo mismo cerrar una oficina de inspección que una consulta en la que se atiende directamente a un paciente; eso cuesta más trabajo y la imagen sale más deteriorada. Ha habido una considerable pérdida de la capacidad de inspección por parte de la Administración. En segundo lugar, las normas tanto comunitarias como españolas establecen, desde el año 2000, la obligatoriedad del control por parte de la propia empresa. Hablamos del autocontrol, supervisado por la Administración sanitaria. En las industrias cárnicas hay una serie de parámetros que marcan esa labor de supervisión, que compete a los veterinarios. Si una empresa no funciona bien, si se le abren expedientes sancionadores o tiene problemas administrativos, todo eso son puntos negativos ante los que la Administración decide que en lugar de una supervisión anual va a hacer inspecciones cada seis meses, o cada tres. Pero, posiblemente, en este caso eso no ha sido posible por la falta de recursos.

-¿Se puede confiar en ese modelo de autocontrol? La mayoría de las empresas son serias pero, ¿qué ocurre cuando hay una que no lo es, como podría ser el caso de Magrudis (productora de los productos La Mechá)?

-Hay un reglamento comunitario que fija el número de muestras que deben ser analizadas, así como el contenido máximo de listeria en cada muestra. Eso lo tiene que hacer la empresa, y la Administración lo supervisa. La inspección veterinaria comprueba que esos controles han sido realizados y que los resultados se atienen a la norma. El modelo es correctísimo, somos modélicos en Europa y en el mundo. Ahora mismo, con los procedimientos y las normas que hay, podemos tener la certeza de que la seguridad está garantizada en un noventa y tantos por cien, pero el riesgo cero no existe ni en los mejores países ni en las mejores casas. Lo que hay que intentar es minimizar las posibilidades de riesgo. En este caso, [el de Magrudis], si haces una inspección y está todo bien, pero al mes el empresario hace una obra, no avisa y se le contaminan las máquinas... Está clarísimo que ha habido, presuntamente, un incumplimiento flagrante de las normas por parte del empresario. De hecho, ya está denunciado ante la Fiscalía.

-¿Es especialmente difícil luchar contra la listeria, prevenir su aparición?

- No, la prevención es clarísima. Cuando hay un problema de recontaminación de un producto, como en este caso, es por malos hábitos higiénicos. Es decir, después de que la carne se cociera, se mechara y se partiera, hubo alguien que introdujo la contaminación. Para luchar contra las infecciones nosocomiales (hospitalarias) se recomienda a los médicos que se laven las manos. Sin embargo, a nivel alimentario se le da muchísima menos importancia. Hay que aplicar medidas preventivas. La higiene tiene que ser exquisita tanto en el personal como en la maquinaria.

-¿Cuánto de peligrosa es la listeria?

-Si usted o yo cogemos ahora mismo listeria, no vamos a tener ninguna sintomatología. Afecta a embarazadas [en Andalucía se han producido ya siete abortos por esta causa] y a personas muy mayores. El resto de la población es prácticamente inmune.

-¿Influye el tiempo desde la contaminación hasta el consumo?

-Sí, la patogenia está relacionada con el número de gérmenes. Uno de los problemas de la listeria es que es capaz de reproducirse con temperaturas inferiores a 10 grados. En un frigorífico que no esté a 1 o 2 grados, cercano a cero, la listeria se multiplica y, cuando pasan los días, el número de gérmenes es muy elevado.

-¿Han funcionado en este caso las redes de alerta? Porque es otra de las críticas sobre la gestión de la crisis.

-El sistema de alertas en Europa es una maravilla. Le puedo garantizar que una incidencia por un alimento en el norte de Alemania es conocida en España en 24 horas por todos los responsables de seguridad alimentaria. En este caso, en cuanto surgió el problema tendría que haber entrado a actuar la Junta de Andalucía. Hay un principio que aquí no se ha aplicado, que es el de precaución. Si como técnico responsable tengo evidencias y certezas de que esto puede ser un problema, automáticamente lo meto en la red de alertas. Aunque luego se desactive, pero lo que no puedo es esperar a que haya afectados. Tampoco entiendo cómo se ha clausurado la empresa un mes y medio después de declarada la alerta.

-El Colegio de Veterinarios de Murcia ha lamentado que no se les haya tenido demasiado en cuenta a ustedes, como profesionales competentes en la materia, en la gestión de la crisis.

-Efectivamente, como veterinario me he sentido un poco dolido. El control de los alimentos de origen animal está en manos de los veterinarios de Salud Pública, pero no han aparecido por allí. Guillermo Fernández Vara [el presidente de Extremadura] ya ha dicho que han sobrado políticos y médicos, y han faltado veterinarios. Los alimentos que tenemos en el mercado están sometidos a un control integral de la producción. Es el veterinario quien realiza todo ese control. Empresas muy punteras de la Región hace tiempo que lo tienen claro. Imagínese que una empresa como la que a todos se nos viene a la cabeza tuviese un problema de ese tipo. Sería un caos. ¿Qué hacen para evitarlo? Un control total y absoluto de la producción, que implica saber dónde se han producido los alimentos que van a formar el pienso, cuáles son las pautas de vacunación y saneamiento de los animales y vigilar todo el proceso hasta el matadero, el sacrificio, el despiece, la elaboración e incluso la venta. Teniendo controlados todos los pasos de la cadena alimentaria es difícil que te pueda surgir un problema de este tipo. No hay más que acudir a las estadísticas para comprobar el alto grado de cumplimiento de las normas por parte de nuestras empresas. En Europa, casi todas las alertas están relacionadas con productos que no son españoles.

-Otra de las bacterias más habituales detrás de los brotes de intoxicación alimentaria es la salmonela. ¿Ha aumentado la incidencia?

-Al contrario, ha disminuido. Hasta 2010, se insistía muchísimo en las fases finales de la cadena alimentaria, pero ahora hay programas de prevención en los animales, porque está claro que es un germen que no viene del aire ni del polvo, sino que lo tiene un animal o una persona. En las granjas de gallinas se hacen controles de salmonela en heces, pluma y pienso. También se llevan a cabo en otros animales, como cerdos. Conozco a una persona que va a tener que sacrificar todo su gallinero, con 50.000 gallinas, porque han detectado salmonela en las heces de los animales. En cuanto se diagnostica, el granjero tiene la obligación de comunicarlo a la administración, a los responsables de sanidad animal. Si no lo hace y se lo calla, está incurriendo en responsabilidad penal, porque hablamos de salud pública.

-Hablaba antes de los efectos de los recortes sobre los servicios de Inspección. ¿Cuál es la situación actual en la Región? ¿Faltan profesionales?

-Superada la crisis, las plazas que habían desaparecido se están recuperando. Pero aun así, teniendo en cuenta el nivel de producción alimentaria que tenemos en Murcia, faltan bastantes inspectores veterinarios, sobre todo si nos comparamos con comunidades como Castilla La Mancha, Andalucía o Aragón. Nosotros tenemos, con diferencia, más industria alimentaria que Aragón, pero allí hay el triple de inspectores veterinarios que aquí.

-El bienestar animal genera cada vez más debate. ¿Es necesario reforzar la legislación para garantizarlo?

-Ahora mismo hay normas suficientes para garantizar el bienestar animal, y lo que está claro es que es algo prioritario en todos los programas de actuación. Entre el bienestar del animal, la salud de ese animal y la salud posterior del consumidor hay un nexo de unión científicamente probado. Cuando la industria láctea empezó a aplicar medidas de bienestar animal, se comprobó que, en efecto, la leche tiene más calidad, sufre menos contaminación y hay más producción.

-Pero, ¿se cumplen esas medidas? Porque algunas organizaciones denuncian que hay granjas donde las gallinas o los cerdos están masificados y en condiciones muy precarias.

-Aquí también funciona cada vez más el modelo del autocontrol. Las empresas adquieren una serie de obligaciones y las administraciones supervisan. Pero llegamos a lo mismo, a la falta de recursos para supervisar. En todo el área del Noroeste hay solo dos veterinarios para comprobar todos los temas de sanidad y bienestar animal. Si tienes 1.000 o 2.000 explotaciones ganaderas de ovino, más las de pollos, es imposible, ni aunque trabajes las 24 horas. En seguridad alimentaria hay más de cien inspectores, pero también tenemos déficit. En la Región hay unos 5.000 establecimientos de carácter industrial más otros 8.000 o 10.000 de tipo minorista; es imposible llegar a todo. Pero desde luego, en sanidad animal el déficit es mucho mayor.

-Como experto, ¿cómo percibe el debate que rodea al bienestar animal? Porque en las redes sociales se ven últimamente todo tipo de mensajes.

-Cualquier demenciado puede salir en los medios y en las redes sociales, como las veganas que están con lo de las gallinas [se refiere a varios vídeos protagonizados por activistas que denuncian, entre otras cosas, que las gallinas son violadas por los gallos]. Son cosas absolutamente absurdas, ilógicas, irracionales y antinaturales.