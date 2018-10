«Cuando los niños empiezan con los videojuegos, se acaba la lectura» Conchita García de las Bayonas. / lv La escritora madrileña Conchita García de las Bayonas presenta 'El bosque de Yábaco', su último libro MINERVA PIÑERO Miércoles, 24 octubre 2018, 07:35

Es esencial, para Conchita García de las Bayonas (Madrid, 1948), que la lectura esté presente en la educación de los niños. «Con los libros disparas la creatividad; dentro de las páginas hasta se puede vivir una segunda vida, al meterte de lleno en los personajes», cuenta esta maestra jubilada, quien explica que cada persona puede leer, de media, unos 3.000 obras en la vida. Afable, como se define, hace unos días publicó 'El bosque de Yábaco', un libro infantil con el que espera despertar la curiosidad de los pequeños.

-¿Por qué empezó a escribir?

-Nada más jubilarme estuve pensando en qué podía centrarme, a qué podía dedicarme. Hasta me planteé retomar el piano, pero me decanté por la escritura. Aunque la literatura siempre me había atraído, al principio no lo tenía claro. Me apunté a talleres de escritura y ahora le dedico a esto unas dos horas al día.

-¿Cómo es su estilo?

-Dicen que soy un poco irónica. Creo que mi escritura es sencilla, con finales felices, porque bastante ya hay fuera como para ponerse a escribir cuentos tristes. En 'El bosque de Yábaco', en concreto, hay un narrador que cuenta todo desde fuera.

-¿Dónde sitúa 'El bosque de Yábaco', su libro?

-En el bosque del Tejo Rojo, un sitio que los humanos no pueden ver, donde viven seres transparentes. Ellos tienen enemigos. Yábaco, un elfo, cree que debe irse de allí para salvar el bosque. Y se va, acompañado por otros seres a los que alguien les da forma terrestre. Juntos consiguen convertir un páramo totalmente seco en un bonito bosque. Es una historia sobre el compañerismo, llena de valores, como cuidar más el medio ambiente.

-¿A qué público se dirige?

-Creo que eso dependerá, más bien, de si el niño está o no acostumbrado a leer. A partir de los nueve años, seguro que lo entienden. Antes, dependerá de la práctica lectora de cada uno.

-¿Qué otros cuentos ha publicado hasta ahora?

- 'El repartidor de pesadillas', que tiene algo de intriga; 'Tango, el perro pastor', sobre un perro con alergia a las ovejas, con los problemas que eso conlleva; 'La verdadera historia del príncipe que se convirtió en rana', un cuento muy gracioso, muy contrario a la que estamos acostumbrados; y 'Es mi mamá', que fue publicado en Argentina.

-¿En Argentina?

-Sí. Por Facebook, encontré una editorial que quería hablar sobre la adopción. Cuando vi la publicación, mandé la historia, que es muy curiosa. Trata sobre una pata que se encuentra con un huevo de avestruz en el nido. Allí, en Argentina, han traducido este cuento al braille. Estoy intentando que también se publique en España, pero es más difícil de lo que me imaginaba.

-¿Ha pensado en escribir historias para un público más adulto?

-Estoy cómoda en los cuentos. Por lo menos, de momento. Además, creo que me costaría bastante trabajo, creo que es necesario prepararse más los temas. Si se me ocurriese alguna idea que no me diera vergüenza que mi familia leyese, la escribiría.

-¿Cómo cree que ha cambiado la educación, después de ejercer tres décadas como maestra?

-Todo ha cambiado mucho. Para mí, los niños viven ahora un gran problema: tienen demasiados temas que estudiarse. Así no pueden profundizar, desde mi punto de vista. A veces, además, los sobrecargan con las actividades extraescolares, cuando los pequeños también necesitan jugar. No sé si es mejor o peor, pero yo lo veo así. Y hay otro problema que también es bastante gordo.

-¿Cuál es?

-Los videojuegos. Los padres regalan consolas en lugar de libros, y así es muy difícil transmitir la afición por la lectura, si no la conocen en casa. Hace poco leí un reportaje que decía que pasamos, más o menos, el 70% de la semana conectados a internet. Los padres están muy conectados y cada vez se lee menos. Para mí, lo peor que se puede hacer es regalarle una consola a un niño. Cuando empiezan con los videojuegos se acaba la lectura, aunque podrían compaginarse las dos cosas.

-¿Cuándo se mudó a Murcia?

-Hace mucho tiempo, cuando tenía unos 17 años. A mi padre le trasladaron y me vine con él. Primero estuve en Cartagena, donde trabajé en un banco durante unos cinco años, aunque no me gustaba nada. Pedí una excedencia y comencé con el magisterio. El colegio donde más años he pasado ha sido el centro Virgen de la Fuensanta, situado en La Alberca.