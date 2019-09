Los niños con cáncer tienen más riesgo de muerte si sus padres fuman

Una elevadísima proporción de fumadores

Uno de los datos más llamativos del estudio desarrollado por la Unidad de Salud Medioambiental de La Arrixaca es la elevada proporción de niños con leucemia cuyos padres son fumadores o lo han sido en algún momento desde la gestación. En la Región, las tasas de consumo de tabaco se sitúan entre el 29% y el 34% de la población general, en función de las diferentes encuestas. Sin embargo, en el caso de los niños con leucemia, el 44% de las madres y el 55% de los padres admiten haber fumado en mayor o menor medida durante el periodo del embarazo. El estudio no entra a analizar si el tabaco es o no un factor causal de la enfermedad, pero el jefe de la Unidad de Salud Medioambiental, Juan Antonio Ortega, cree que estos altos porcentajes no pueden pasarse por alto. «Es un hecho que hay mayor incidencia de tabaquismo en los padres de niños con leucemia y también en otros cánceres, como los neuroblastomas», subraya. El mensaje, en definitiva, no puede ser más claro: el tabaco no solo pone en riesgo la salud del fumador, también la de sus hijos.