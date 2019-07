«Ningún consejero barrerá para su casa porque solo habrá una casa, que será el Gobierno de la Región» Fernando López Miras, presidente electo de la Región de Murcia, en su despacho. / Enrique Martínez Bueso Fernando López Miras, presidente electo de la Región de Murcia El jefe del Ejecutivo regional anuncia una renovación profunda en su equipo y la incorporación de independientes DAVID GÓMEZ Domingo, 28 julio 2019, 07:44

La carrera política de Fernando López Miras (Murcia, 1983) se dio por finiquitada al menos dos veces en los últimos sesenta días. La primera, la noche del 26-M, cuando el Partido Popular perdía las elecciones por primera vez en 28 años y la suma de PSOE y Ciudadanos daba mayoría absoluta en la Asamblea. La segunda, el pasado 4 de julio, cuando Vox tumbaba su primera investidura. Pero ha demostrado ser duro de roer. No se dio nunca por vencido y esta semana formará el primer Ejecutivo de coalición de la historia de la Región de Murcia, un reto que califica de «apasionante». El pasado jueves en San Esteban, un día antes de ser elegido en la Asamblea y mientras en el Congreso Pedro Sánchez fracasaba en su intento de formar gobierno, el presidente autonómico más joven de España concedía a 'La Verdad' la primera entrevista en esta nueva etapa.

-¿Está ya más tranquilo?

-Yo es que nunca me puse nervioso. Nunca me paro a pensar en lo negativo, no soy pesimista. Ni me cruzo de brazos a verlas venir ni me doy por vencido. Desde el primer momento tuve muy claro lo que quería, que era que la Región tuviera un Gobierno que garantizase la libertad y defendiese los intereses de los murcianos. Trabajé para eso sin fijarme en lo que hacían los demás.

-Una vez superada la investidura, ¿tiene ya en la cabeza las medidas que planteará el Gobierno en sus primeros cien días?

-Sin duda. Tenemos muchas medidas para aplicar desde el principio. El orden se tendrá que decidir en el Consejo de Gobierno, donde quiero que haya una perfecta coordinación entre todos. Pero serán iniciativas de libertad, con bajadas de impuestos y con un plan de inversión para modernizar las infraestructuras educativas. También queremos llevar la libertad a la Sanidad, para que cada murciano pueda elegir el médico y el centro de salud al que quiere ir. Tenemos que trasladar la Consejería de Turismo a Cartagena, para lo que estamos viendo ya inmuebles propiedad de la Comunidad y del Ayuntamiento. Queremos garantizar el transporte a jóvenes, mayores y parados. Otra cosa que urge es estar lo antes posible en La Moncloa y pedirle explicaciones a Pedro Sánchez por lo que dijo sobre la autosuficiencia de las cuencas. Necesitamos conocer sus planes sobre el Trasvase Tajo-Segura. Cualquier cosa que suponga la reducción de un litro de agua que venga del Tajo a la cuenca del Segura va a tener a este Gobierno enfrente.

-¿Tiene ya decidido quiénes ocuparán las seis consejerías que corresponden al PP?

-Sí, lo tengo claro. Lo anunciaré a mediados de la semana próxima.

-¿Qué perfiles busca?

-Puedo avanzar que serán personas honestas, muy trabajadoras, que estarán dispuestas a dedicar el tiempo que haga falta y cuando haga falta para servir a la Región y mejorar la vida del millón y medio de murcianos. Para mí lo más importante es que tengan plena disposición y plena vocación y convicción de servir a la Región. Evidentemente, al final buscas colaboradores que vean las cosas como las ves tú, que tengan una idea de Región parecida a la tuya, que tengan cierta complicidad y afinidad contigo a la hora de tomar decisiones y aplicar medidas.

-¿Habrá mucha renovación con respecto al equipo actual?

-¿Qué es para usted mucha?

-¿Un 80%?

-Puede ser.

-¿Será Javier Celdrán el hombre fuerte del Ejecutivo?

-Confío mucho en Javier Celdrán. Antes hablaba de los perfiles que busco y él encaja perfectamente. Es un profesional muy formado, que ha demostrado su valía en el ámbito privado, así como en el Gobierno. Se dedica en cuerpo y alma a servir a la Región de Murcia.

-¿Algún fichaje de fuera del PP?

-Seguro que sí.

-¿Más mujeres que hombres?

-Habrá mujeres, evidentemente. Pero no estarán en el Gobierno por ser mujeres, sino por su valía. En la pasada legislatura, en las secretarías generales de las consejerías hubo más mujeres que hombres.

-¿Dónde encajaría su amigo Víctor Martínez, antiguo portavoz del PP en la Asamblea Regional?

-Víctor lo ha hecho bien donde ha estado. Como director general, como diputado y como portavoz en la Asamblea. Con esto no estoy diciendo nada. Solo digo que lo puede hacer bien en cualquier sitio.

Carrusel de sensaciones. Esta secuencia de imágenes puede resumir algunos de los estados de ánimo atravesados por López Miras en las negociaciones. / Enrique Martínez Bueso

«Todos a una»

-Ciudadanos tiene cuatro consejerías. ¿Le ha marcado alguna línea roja a Isabel Franco?

-Ciudadanos me ha transmitido que busca los mejores perfiles. Profesionales contrastados y gente de prestigio que vendrá al Gobierno a aportar. Coincido con ese planteamiento. Yo lo único que voy a exigir es que el Gobierno sea uno. Voy a tratar a todos los consejeros por igual, sean del PP, de Ciudadanos o independientes. A todos les voy a exigir lo mismo y a todos les voy a defender siempre por igual. Pero también les pediré compañerismo, lealtad y trabajar todos a una.

-Será la primera vez que la Región tenga un Gobierno de coalición. ¿Establecerá algún mecanismo para garantizar la perfecta coordinación entre todos?

-Va a ser una experiencia democrática apasionante y estoy muy ilusionado. Creo que será la tónica de los próximos años en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el país. Estamos viviendo un cambio de era que a muchos les dará miedo, pero a mí me motiva mucho más. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva situación, mejor funcionaremos. No creo que haya que crear más mecanismos que el propio Consejo de Gobierno. Nos reuniremos una vez a la semana y, por ley, todo lo que se hable allí será secreto. Debemos tener total sinceridad y total confianza para decirnos las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que estamos en desacuerdo. Y para debatir. Quiero que debatamos mucho, como se ha hecho hasta ahora con un solo partido.

-Cs, con la mitad de votos que el PP, se queda el 40% del Gobierno, la presidencia de la Asamblea y el senador autonómico. ¿No han sido demasiado generosos?

-Cuando se inicia una negociación, no podemos hablar de porcentajes. La generosidad ha imperado en los dos partidos. También en Vox. Todos hemos cedido en muchas cosas para ponernos de acuerdo. En ningún momento me he planteado la negociación desde el punto de vista de que yo tenía 16 diputados y ellos seis. Mi único interés era que la Región tuviese un Gobierno que garantizase la libertad y defendiera los intereses del millón y medio de murcianos. Ese era mi objetivo. Y como lo he conseguido, puedo decir que el acuerdo es muy bueno.

-Otra cosa que ha cedido es la portavocía. ¿No hay peligro de que la consejera de Cs barra para casa?

-Ningún consejero barrerá para su casa porque solo habrá una casa, que será el Gobierno de la Región de Murcia. Me voy a esforzar mucho para que todos sepamos que la casa solo es una. Creo que la portavoz lo va a hacer muy bien y a mí lo que ya me ha transmitido es que va a llevar la voz de un único Ejecutivo.

«Voy a cumplir con Vox»

-¿Ha leído detenidamente los compromisos que ha adoptado con Vox?

-Le aseguro que analizamos una a una todas las propuestas de Vox y comprobamos que ninguna era ilegal, que ninguna se alejaba de la Constitución ni recortaba derechos ni libertades de ninguno del millón y medio de habitantes de la Región. Además, comparamos las propuestas con el pacto con Ciudadanos y vimos que eran perfectamente compatibles. Así que, una vez constatado que todas las medidas de Vox son asumibles y legales, me he comprometido a llevarlas a cabo y lo voy a cumplir.

-¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir el apoyo de Vox a los Presupuestos de 2020?

-Dentro de unos meses tendremos que abordar la negociación de esos Presupuestos y entraremos en una negociación diferente. Estoy seguro de que tanto el Gobierno como Vox sabremos volver a ser generosos y ponernos de acuerdo en lo importante. Para la investidura ambos hemos cedido mucho.

-¿En los colegios de la Región se adoctrina políticamente?

-No tengo constancia de eso. Es más, si yo tuviera información que algún docente está adoctrinando a los alumnos, habría tomado medidas, se lo puedo asegurar. Estoy seguro de que todos los docentes de la Región realizan una excelente labor. Por eso creo que no hay problema alguno en seguir garantizando que no haya adoctrinamiento político.

-¿Entonces por qué van a inspeccionarlos más?

-No se trata de desarrollar una labor policial. La inspección hace un buen trabajo actualmente y, como estoy seguro de que no se adoctrina, no tengo problema en reforzar su labor, ni tampoco nadie debería tener problema alguno en que se haga.

-¿Qué opinión tiene usted de la Ley de Igualdad LGTBI?

-Es una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea y que está en vigor. Tengo el mismo respeto por ella que por cualquier otra normativa. Esa ley establece la posibilidad de dar charlas y cursos en colegios, si las asociaciones así lo solicitan. Lo que hemos introducido, que es una buena medida, es que al igual que ocurre con el resto de actividades extraescolares, los padres estén informados y decidan si sus hijos reciben este tipo de charlas o no, al igual que deciden si su hijo va o no va a una excursión.

-Vox rechaza la reforma del Estatuto. ¿Es para usted intocable?

-Para mí es una buena reforma porque recoge los temas que preocupan al PP, como la necesidad de financiación justa y el blindaje del Trasvase Tajo-Segura. ¿Intocable? Si hay una mayoría en la Asamblea que cree que hay algo que cambiar, se tocará, como con todas las leyes.

-¿Qué impuestos bajará?

-Vamos a seguir bajando el tramo autonómico del IRPF, dentro del plan que tenemos para cinco años y que iniciamos el 1 de enero de 2019. Los ciudadanos empezarán a notar esa bajada en la declaración de la Renta del año que viene. Reduciremos el impuesto de actos jurídicos documentados y queremos llevar las bajadas de impuestos a los núcleos de la Región afectados por el riesgo de despoblación. Ayudaremos fiscalmente a la gente que quiera irse a vivir a estos lugares, fomentaremos que las personas que viven allí se queden y bonificaremos la puesta en marcha de proyectos empresariales en estas zonas.

-¿Y cómo piensa reducir la deuda de 10.000 millones de la Comunidad bajando impuestos?

-Esa deuda solo puede resolverla el Estado. El millón y medio de murcianos no puede asumirla, ni lo voy a permitir, porque no la han generado ellos. Se ha generado por la mala financiación del Gobierno central. De esos 10.000 millones, los expertos dicen que 8.500 vienen por la infrafinanciación. Entre 1995 y 2009 gobernó el PP en la Región y la deuda era irrelevante. En 2009, el PSOE pactó con los independentistas catalanes un nuevo modelo que perjudicaba a la Región y, en nueve años, la deuda sube a 10.000 millones. Está muy clara la causa-efecto, esto es blanco y en botella. Lo que hay que conseguir es que el Gobierno de España garantice la igualdad de todos los españoles a través de la financiación, modificando el sistema y compensando, condonando, mutualizando, o como quieran llamarlo, la deuda de las comunidades autónomas que es consecuencia de la infrafinanciación del Estado.

«Corvera mejorará»

-El aeropuerto de Corvera no despega, según los datos de pasajeros que aporta Aena. ¿Qué van a hacer para potenciarlo?

-Los datos del aeropuerto mejorarán. Hay que tener en cuenta que estamos en el primer año. Las infraestructuras necesitan una fase de inicio. Es un gran aeropuerto y nos lo dicen todas las aerolíneas. Las comunicaciones son buenas y tiene más capacidad que San Javier. Vamos a hacer una importante labor de promoción turística en aquellos destinos claves para la Región. No hay semana que no haya reuniones de miembros del Gobierno con compañías aéreas para abrir nuevas rutas, muchas de ellas nacionales. Encima de la mesa está la conexión con Madrid y Barcelona. Pero las aerolíneas son empresas que necesitan beneficios y, a día de hoy, la línea con Madrid no los aporta. Por eso estamos negociando para ver hasta cuánto se puede implicar el Ejecutivo regional y hasta dónde pueden llegar las aerolíneas para poner la ruta a Madrid, que se hace imprescindible por culpa del Gobierno central. Porque si tuviéramos el AVE, sería menos necesaria.

-Pero el AVE está a las puertas y llegará en esta legislatura, ¿no?

-No estoy seguro de eso porque no está entre las prioridades del Gobierno de España que la Región de Murcia tenga AVE.

-Pero solo hay que pasearse por la zona para ver los avances del soterramiento...

-No han hecho más que lo que nosotros teníamos previsto. Reconozco que en esta cuestión tuvimos errores de comunicación. No supimos contarle a los ciudadanos qué es lo que estábamos haciendo. No supimos transmitir a los vecinos que habíamos licitado el proyecto del soterramiento, que habíamos conseguido el presupuesto y que habíamos comenzado la obra. Nunca nos creyeron y la culpa fue nuestra, seguro. Lo que se ve en la zona es el proyecto del PP. Sigue habiendo una pasarela, con la novedad de que los ascensores están rotos y nadie se manifiesta. Sigue habiendo una pantalla acústica a la que ya nadie llama muro y el paso a nivel se cerró sin que nadie protestara. Pero no tenemos AVE. Con el PP estaría aquí la alta velocidad y veríamos también el agujero del soterramiento. No soy optimista con el tema del AVE, lo único que puedo asegurar es que pelearé para que llegue.

-Ha reconocido errores en el tema del AVE. Pero si el PP perdió las elecciones es que hay más cosas que no se hicieron bien. ¿Qué otros fallos admite?

-Los resultados electorales tienen muchas interpretaciones. Sin duda, nos equivocamos en mensajes, en estrategias. Pero hay que tener en cuenta que perdimos, sí, pero por un escaso margen de votos. El PSOE aglutinó todo el voto de la izquierda y solo nos superó por unos cientos de papeletas. Y hay que tener en cuenta también que nunca hubo unos comicios en los que tres partidos pescáramos en el mismo caladero de votos. Hay que relativizar todos los resultados y analizarlos con justicia. En esas circunstancias, creo que los resultados que obtuvo el PP fueron muy meritorios.

-¿A qué fallos de estrategia se refiere?

-Quizás que estuviéramos los tres partidos en el mismo sector, pudo hacer que lleváramos a cabo estrategias poco acertadas.

-¿Se refiere a su cacareado pacto entre PSOE y Ciudadanos previo a las elecciones, que luego se demostró que no era real? ¿Le ha pedido perdón a Isabel Franco?

-En las campañas electorales se dicen muchas cosas. No creo que haya que pedir perdón, salvo que se falte al respeto a alguien y no es el caso. Ellos no aclaraban si existía ese pacto y pensábamos que era real. Cs también dijo muchas cosas del PP y no exijo que me pidan perdón. Las campañas electorales han pasado y ahora hay que fijarse en puntos de acuerdo y no de distancia.

-¿Fue otro error dejarse ver con Pedro Antonio Sánchez?

-Pedro Antonio Sánchez es mi amigo. Lo era antes de ser yo presidente, lo era antes de ser él presidente y lo va a seguir siendo. Me vieron con él en Puerto Lumbreras como me podían haber visto con él en otro sitio y como me volverán a ver en más fotos. Eso no quiere decir que, como el resto de expresidentes, no me respete profundamente. Jamás ha interferido y jamás me ha dado un consejo que yo no haya requerido. Ya aviso que habrá más fotos con mi amigo Pedro Antonio Sánchez.

-Valcárcel, más que darle consejos, le criticó en la Junta Directiva celebrada tras las elecciones...

-No lo entendí como una crítica hacia mí. A mí también me hubiera gustado ganar las elecciones con mayoría absoluta, pero la situación ya no es como hace quince años. Ramón Luis Valcárcel mostró todo su apoyo a la dirección del partido en las negociaciones. Es un hombre con experiencia y sobrada capacidad. Desaprovechar un activo como él no se le pasa a nadie por la cabeza.

-¿Hará cambios en la dirección del Partido Popular?

-Para el inicio del curso político habrá cambios e incorporaciones.

-Cuando tome posesión, se encontrará con un Gobierno en funciones en Madrid. ¿Cómo vería una repetición de las elecciones?

-Son malas para España. Pedro Sánchez está llevando al país a unas nuevas elecciones porque no sabe o no lo interesa negociar. No obstante, si hubiera habido un Gobierno con la extrema izquierda también hubiera sido malo.

-Una forma de evitarlo es que se abstenga el PP...

-También puede abstenerse el PSOE y que gobierne el Partido Popular con Ciudadanos y Vox.