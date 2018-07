«Necesitamos una educación crítica y creativa dirigida a los estudiantes» Miguel García Lajarín. / Alfonso Duran / agm Miguel García Lajarín deja la presidencia de la Federación de Estudiantes de Murcia Jueves, 19 julio 2018, 07:26

En el día que se cumplen 25 años de historia y 25 meses de su presidencia en la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae), esa es la fecha en la que Miguel García Lajarín decide abandonar. Tres años en los que ha conseguido amistades, vivencias, contactos, pero sobre todo «formación». Todo eso es lo que se lleva el joven estudiante de Periodismo que, con gran pesar y tristeza, considera que ya es hora de mirar por su futuro y no por el de los estudiantes, algo que ha hecho con mucho trabajo y dedicación durante tres años como directivo y dos de ellos como presidente.

-¿Porqué decide dejar la presidencia de la federación?

-Lo dejo porque el año que viene es mi último año de carrera y quiero centrarme en hacer prácticas e iniciar proyectos. Y sé que eso es incompatible con estar al cien por cien en la federación. Creo que es mejor que otra persona lidere el año que viene. Además son tres años de participación absoluta y creo que es un buen momento para dejarlo.

-¿Qué ha logrado durante estos años para la educación?

-Ahora somos fundamentales. Lideramos muchas propuestas en juventud y en educación de la Región. Femae es la asociación más representativa, tenemos a 1.000 estudiantes como socios. Hemos tenido que negociar presupuestos, ya que el Gobierno regional quería dar solo 5.000 euros para todas las organizaciones de estudiantes de la Región.

-¿Qué se encontró cuando llegó por primera vez a Femae?

-En la época en la que comencé era una federación que estaba pasando por unos años muy duros, incluso la gente se empezaba a olvidar de ella. Estábamos muy mal por la crisis económica y los recortes en subvenciones. La participación juvenil en Murcia estaba muerta. Los estudiantes no participaban.

-¿Considera que Femae ha logrado convertirse en la representación líder de los estudiantes?

-Sí. Prácticamente siempre hemos sido líderes. Hay años que son más complicados, pero ahora mismo el registro de asociaciones lo reconoce. Nosotros estamos presentes en 15 centros educativos.

-¿Qué le falta a la educación?

-Necesitamos una educación completamente distinta, una revolución. No entiendo como en 2018 los institutos de Murcia siguen sin participación. La mayoría de los estudiantes no conocen las asociaciones de las que disponen. Los profesores siguen utilizando 'Power Point' y libros de texto. Esa educación no es la que necesitamos. Debería ser creativa y crítica, que permita el 'empoderamiento' de los jóvenes.

-¿También tiene que cambiar la atención a la diversidad?

-No puede ser que ocho de cada diez estudiantes gitanos no se saquen ni la ESO. Tampoco debemos permitir que entre el 30 y el 40 por ciento de los alumnos sufran acoso escolar. A los estudiantes no se nos pone como los protagonistas de la educación. Solo nosotros nos enteramos de lo que ocurre en las aulas y fuera de ellas. Los profesores no son conscientes del acoso que existe, y ni mucho menos del ciberbullying. No podemos hacer que los jóvenes de Murcia seamos un sujeto pasivo que vaya a vomitar en los exámenes lo que han estudiado el día de antes. Así no tendremos personas críticas.

-¿Qué le atrajo de Femae?

-Yo siempre he sido una persona que me gusta cambiar las injusticias. Pero nunca he querido posicionarme con ningún sistema político. Elegí Femae para no identificarme políticamente en nada que sea la educación y la juventud. Nosotros solo hablamos de esos dos temas. El viernes, en la gala del 25 aniversario, vienen más de diez partidos con representación. También era mi asociación de base en mi instituto de Torrepacheco, que fue donde empecé.

-¿Cómo ha sido su camino hasta ser el presidente de Femae?

-Yo empecé como vicepresidente y en el segundo año el que estaba de presidente, Carlos Amat, se fue a ser tesorero de la confederación estatal de la asociación de estudiantes (Canae). Femae es una asociación que está dentro de esa organización. Yo solo lo sustituí. Aunque el año pasado, en octubre realizamos una asamblea en la que hubo dos candidaturas. Ahí si que tuvimos más debate y reflexión. Finalmente mi propuesta salió como ganadora.