Alumnos entrando a un instituto en una imagen de archivo. José Luis Ros Caval

Por qué es necesario un protocolo para acompañar a alumnos trans en la escuela

Entidades educativas y sociales reclaman normas claras de actuación; seis estudiantes y sus padres relatan los obstáculos que han encontrado

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:09

La Región de Murcia no ha elaborado aún un protocolo específico para acompañar al alumnado trans en los centros educativos, tal y como insta ... la Ley de Igualdad regional en su articulado. Un grupo de entidades sociales y educativas –el sindicato Sterm Intersindical, la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis Murcia, las asociaciones LGTBQIA+ de la Región No te Prives, Galactyco, Lorcairis, Orgullo Crítico Murcia, Jumilla a Color, Orgullo Yecla, ¿Lo tienes claro?, Vihsibles, Águilas Diversa y Epéntica, así como el Sindicato de Estudiantes– se han unido para reclamar a la Consejería de Educación la elaboración de ese reglamento, que sí está en vigor en otras comunidades autónomas.

