Narbona: «Ninguna ley podrá evitar que, si no hay agua, no llegue el trasvase» Serrano, Narbona y Conesa, este viernes en Murcia. / PSOE La presidenta del PSOE y exministra subraya en Murcia que, «en una perspectiva de cambio climático», hay que «cambiar la vieja política» que consistía en pensar que siempre habría agua en algún sitio para llevarla a otro EFE Murcia Viernes, 16 noviembre 2018, 13:28

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona advirtió este viernes de que «ninguna ley podrá evitar que, si no hay agua, no llegue el trasvase» Tajo-Segura, por lo que el Gobierno debe ser «responsable» y anticiparse a posibles situaciones de sequía proponiendo otras soluciones que garanticen ese recurso.

Narbona hizo esas declaraciones a los medios de comunicación tras participar este viernes en Murcia en una jornada sobre los retos del agua para 2030 organizada por el PSOE, y afirmó que el reto es «garantizar de forma estable el agua para Murcia y superar las viejas querellas y mitos».

La exministra aseguró que el borrador de la ley sobre cambio climático en ningún momento pone «fecha de caducidad» al trasvase, pero recordó que, durante el mandato de Mariano Rajoy, la región estuvo once meses sin recibir ni un hectómetro de esa infraestructura porque la ley garantiza el trasvase «hasta donde lo puede garantizar».

«La utilización del trasvase será cada vez menos una decisión política que una decisión climática», insistió, por lo que es necesario anticiparse a situaciones de sequía que pueden ser más serveras en los próximos años, de manera que los territorios sean cada vez más «autosuficientes».

El trasvase, lamentó, ha generado una «dependencia» de otras regiones que ha hecho muy «vulnerable» a Murcia, por lo que insistió en que hablar de «seguridad jurídica» del trasvase sin tener en cuenta los factores ambientales y de cambio climático no tiene sentido «porque si no llueve, no llueve».

El Gobierno, dijo, está trabajando «para que el tema del agua deje de ser un problema entre comunidades autónomas», lo que significa «abordar la problemática en todas las cuencas» y «cambiar la vieja política» que consistía en pensar que siempre habría agua en algún sitio para llevarla a otro.

«En una perspectiva de cambio climático esa ya no es la respuesta», aseveró, sino que se debe conseguir que cada cuenca sea menos dependiente de las otras, por lo que ha defendido la desalación y el aumento e interconexión de esas plantas.

En su opinión, debatir ahora sobre el cambio de reglas del trasvase es un asunto de «tercera derivada», puesto que el problema está en cómo plantear la legislación para tener en cuenta los riesgos de falta de agua cada vez más importantes de manera que se garantice el agua para la Región de Murcia «que, sin ninguna duda, la necesita».

Además, Narbona pidió al nuevo equipo de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura que implemente una política de control del agua y de su calidad para evitar en el futuro problemas de contaminación como los que sufre el mar Menor, que ponen en riesgo la actividad económica, y ha subrayado que lo medioambiental no es un problema para lo económico, sino al contrario.