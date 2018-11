Narbona: «Que el consejero le pregunte a su padre qué hacía yo para que llegara agua a Murcia» Cristina Narbona, junto al delegado del Gobierno, Diego Conesa, ayer, en la visita a Bodegas Silvano de Jumilla. / siete días jumilla La presidenta del PSOE dice que la ley que se tramita no pone fecha de caducidad al acueducto MANUEL BUITRAGO Viernes, 16 noviembre 2018, 03:30

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer en Jumilla que desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa ha habido agua del Trasvase Tajo-Segura. «Que me digan en qué parte de la ley que empieza a tramitarse se le pone fecha de caducidad, porque no la van a encontrar», dijo, para después incidir en que «pase lo que pase se garantizará el acceso al agua en Murcia». Como avanzó ayer 'La Verdad', el borrador de la ley de Cambio Climático no hace referencia a los trasvases, aunque el Ministerio prepara una segunda ley de Transición Hidrológica que sí cambiará la gestión de estos recursos.

Narbona comentó que el redimensionamiento «se ha producido ya». Recordó que «durante once meses hubo cero hectómetros del Trasvase y, afortunadamente, algunas de las plantas desaladoras había llegado a buen fin». La de Torrevieja, no obstante, lleva cuatro meses esperando para empezar a duplicar su producción.

Apuntó que el Gobierno «va a ampliar la capacidad de desalinizar agua del mar, además de conectar las plantas con los embalses y el propio Trasvase, de manera que en el futuro, localidades como Yecla y Jumilla, que solo tienen agua de acuíferos, podrán disfrutar de otras fuentes y, con ello, garantizar el suministro para regadío y abastecimiento».

Ximo Puig sostiene que el Trasvase Tajo-Segura «es irrenunciable» mientras no haya soluciones definitivas

Narbona se dirigió al consejero Miguel Ángel del Amor: «Que le pregunte a su padre (Francisco del Amor), que fue presidente del Scrats, qué es lo que hacía la ministra de Medio Ambiente, enfrentándose todas las semanas con el presidente de Castilla-La Mancha para que pudiera llegar agua a Murcia cuando tuvimos la peor sequía», dijo la exministra en referencia a su propia gestión. Por ello, espera que el Gobierno murciano «deje de mentir y de intoxicar a los ciudadanos y explique por qué no apoya al Estado para la aprobación de los Presupuestos». Preguntó al presidente López Miras «qué propuestas tiene para que aumente la financiación autonómica que Murcia necesita».

López Miras pidió a Narbona que «aclare» las intenciones del Gobierno sobre el Tajo-Segura. Reprochó a la exministra haber derogado el Trasvase del Ebro, que habría «solventado» los problemas hídricos. El consejero Miguel Ángel del Amor preguntó a Narbona «si va a acabar con la incertidumbre de los regantes». «Viene a concluir su trabajo, esa 'cláusula Narbona' que sustituye el agua del Trasvase por el agua desalada».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manifestó que el Tajo-Segura es «irrenunciable» y que el Gobierno valenciano «no va a consentir en ningún caso» que se acabe con él hasta que haya soluciones definitivas. Indicó que en este momento «no hay ninguna posición contra el acueducto por parte del Gobierno de España y en ningún momento ha aparecido ninguna disposición a ese respecto. Todo son meras especulaciones».