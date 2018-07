Publirreportaje Rut Nadal una artista comprometida con la igualdad Rut Nadal es directora, editora, actriz y escritora de cine y teatro La artista, que fue elegida por el Ayuntamiento de Cartagena para dar el pregón del Día del Orgullo, destacó la lucha de las personas por ser quien desean ser EFQ Jueves, 19 julio 2018, 23:23

La celebración de la propia identidad y la igualdad entre las personas tiene su máxima representación en el Día del Orgullo, un acto en el que se reivindica la diversidad como elemento imprescindible en toda sociedad igualitaria que se precie. Este año, el Ayuntamiento de Cartagena decidió que la persona que enarbolara la bandera multicolor fuese Rut Nadal, directora, editora, actriz y escritora de cine y teatro que supo como nadie incentivar a los asistentes para que se levantaran contra la homofobia y el acoso.

Su pregón, que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, se inició destacando la importancia de los derechos humanos, un aspecto por el que las asociaciones LGTBI «llevan luchando durante años». Por otro lado, Rut Nadal destacó que «es inconcebible que en pleno siglo XXI se exijan derechos básicos en muchas sociedades, en muchos países. Yo en esta celebración, no veo a nadie diferente, no veo a nadie raro. Las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales etc. no son personas raras ni personas enfermas, la verdadera enfermedad radica en la homofobia, en la transfobia, porque eso deriva de un conflicto interior de la persona que humilla y rechaza». Además, señaló la lucha, tanto social como interna, que el colectivo ha tenido que realizar a lo largo de los años. «Yo veo personas grandes, porque las personas homosexuales, transexuales, intersexuales… han luchado contra las injusticias y eso las hace grandes. El haber peleado por superarse a sí mismo cuando el entorno te humilla te da una grandeza especial fruto de la lucha interior que debes experimentar».

La artista destacó la importancia de los derechos humanos durante el discurso

Este año, el Día del Orgullo estaba dedicado a las personas transexuales tras la publicación, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de un nuevo 'Manual de las Enfermedades' en el que se abandonaba definitivamente la catalogación de la transexualidad como una enfermedad. Nadal hizo hincapié en esta importante victoria del colectivo y comentó «el conflicto de identidad que deben pasar, luchando día a día por escapar de una cárcel que no les deja vivir, que no es nada más y nada menos que su propio cuerpo».

«A ti te pueden encarcelar durante días o meses por incumplir la ley. Pero el problema con las personas transexuales es que, si viven en una sociedad retrógrada que no les deja cambiar, nunca podrán huir de esa prisión, porque esa prisión son ellos mismos y permanecerán allí de por vida. Es difícil de entender cuando no se vive. Imaginemos un niño físicamente pero niña mentalmente. ¿Cómo puede vestir como le gusta sin ser discriminada?, ¿cómo puede amar a un chico si su cuerpo lo aprisiona?, ¿cómo puede mostrarse como mujer si vive prisionera de su propio cuerpo? No puede expresarse como su género le pide, no puede amar, no puede sentir, no puede vivir», incidió la artista.

Aunque la autora fue llamada por el Ayuntamiento de Cartagena y el colectivo Galactyco, quiso incidir en que no pertenecía a ningún partido político, ni su discurso estaba centrado en este aspecto. «Yo sólo busco la lógica. Para mí, respetar los derechos humanos es una cuestión de sentido común. Cualquier partido político debe respetar a los seres humanos que sean diferentes de un prototipo que al fin y al cabo ha marcado una sociedad. Cuando vemos a una persona diferente tenemos la opción de tratarlo de distintas maneras. Puedes cortar lo que para ti es mala hierba, la mala cosecha. Puedes aplastar la raíz que se esfuerza en crecer o puedes regarla, tratarla con cariño y dejar que se desarrolle pura y fuerte. Pero si no la dejas se volverá rebelde y luchará por lo que le pertenece, porque hay una parte de ese campo que no se ha querido regar cuando toda la hierba tiene derecho a brotar. Y vosotros tenéis derecho a prosperar.»

Al final de su discurso, Nadal quiso agradecer al colectivo Galactyco y especialmente a José María García Hernández, presidente del colectivo, Almudena Pérez, socia, y a Alberto Alba, coordinador de educación, que hubieran contado con ella para presentar el pregón. Además, recalcó que los minutos reivindicativos de su discurso «no eran nada comparados con los años que llevan ellos luchando por los derechos humanos». Por último, quiso dar un consejo a los asistentes y les incentivó a que se enfrentaran a la gente con sabiduría cuando los discriminen. «La sabiduría os hace poderosos y fuertes. Nunca se da educación sexual en los colegios, la gente no sabe sobre estos temas. Por ello tenéis que informar vosotros, educarles. Que la gente sepa que vuestros sufrimiento no es un mero capricho».

