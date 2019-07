¿Dónde están las nacras?

«Hay que eliminar todos los vertidos para que se estabilice»

«El Mar Menor sigue dando bandazos. Quien diga que ya está solucionado el problema le hace un flaco favor. Cuando parecía que bajaba el fitoplancton se produjo una explosión de filtradores... No sabemos dónde va. Hay que eliminar ya todos los vertidos de nutrientes para que el ecosistema se estabilice. Y, aún así, tardaremos en ver hacia dónde evoluciona», afirma la profesora de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante. Y recuerda que, tras el episodio de eutrofización de 2016, toda la vida del centro de la cubeta murió: nacras, caballitos, especies sin capacidad de desplazamiento,... además de algas y fanerógamas. Si vuelve a pasar, una mortandad masiva dejará «poblaciones cada vez más frágiles; y si siguen entrando nutrientes a la laguna, es muy difícil que no vuelva a producirse un episodio como el de 2016. Hay que hacer todo lo posible para favorecer que se estabilice la laguna y no sumar más factores que la sigan alterando», advierte a todos. Y, aporta optimista, «hemos detectado procesos de reclutamiento -paso de larva a juvenil- en nacras y caballitos después de la crisis de 2016».