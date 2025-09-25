Música y teatro conforman el esperado 'Otoño Cultural de San Javier'

La programación incluye cuatro obras teatrales, una nueva edición del 'Don Juan Tenorio' y el novedoso Fall Music Festival, un evento con conciertos

El Ayuntamiento de San Javier ha dado a conocer la programación del siempre esperado 'Otoño Cultural de San Javier', que incluye entre otros eventos el programa del Teatro de Invierno, que incluye cuatro obras teatrales, una nueva edición del 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier' (25 de noviembre) y una novedad muy importante como es el Fall Music Festival 2025, con cuatro conciertos gratuitos.

La programación comenzará este próximo sábado 27 de septiembre con una 'Cajonada', dirigida por el percusionista Pepe Abellán, que se celebrará en la plaza de España a las 12:00 horas. Se trata de un evento gratuito en el que se invita a todo el público a tocar el cajón, facilitándoselo a todo aquel que no tenga, bajo las instrucciones y dirección del percusionista murciano. Con esta 'Cajonada' se dará por inaugurado el Fall Music Festival 2025, que se celebra con la colaboración de Carlos Piñana y que apuesta por las músicas del mundo, apunta el concejal de Cultura, David Martínez.

El Festival, ofrecerá tres conciertos, todos con acceso gratuito en el vestíbulo del Ayuntamiento de San Javier. El primero se celebrará ya este próximo jueves 2 de octubre (20.30 horas) protagonizado por Sparklin Blu Trío, un grupo que rescata clásicos del rock para llevarlos a una versión acústica a través de la guitarra clásica, la percusión y la voz. El segundo concierto será 'The best of Italy' el jueves 9 de octubre (20.30 horas), interpretado por Counterpoint Dúo, conjunto formado por dos experimentados músicos italianos que fusionan la tradición de la música clásica con la música popular italiana de todos los tiempos. Por último, el jueves 23 de octubre (20.30 horas) actuarán Carles Pons y Orlando di Bello, un dúo de bandoneón y guitarra, con un repertorio dedicado a la música argentina como tangos arrabaleros, tangos modernos, milongas y huellas.

La programación teatral arranca también este sábado 27 de septiembre, con la obra 'Hasta el final de la fiesta', protagonizada por Mamen García, actriz de la serie televisiva 'La que se avecina', con un monólogo memorable sobre la liberación de una mujer mayor, dirigida por David Serrano. Lolita Flores llegará al Teatro de Invierno con su 'Poncia', el viernes 10 de octubre. Se trata de la obra de Luis Luque en la que da voz a la criada de La Casa de Bernarda Alba, con un monólogo en el que salda cuentas con los personajes creados por García Lorca. El viernes 7 de noviembre llegará 'Malditos Tacones', una obra de Ignacio Amestoy, interpretada por Luisa Martín y Olivia Molina, con dirección de Magüi Mira. Por último, y a través del Festival Murcia Sonríe, llega a San Javier el monólogo de humor de Pedro Ángel Roca, el 8 de noviembre.

Por último, hay que destacar la celebración de una nueva edición del 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', que tendrá lugar el 25 de octubre y cuyas novedades se presentarán próximamente.

A la programación oficial se sumarán las aportaciones de asociaciones y entidades locales como el Festival del Flamenco y Copla, que se celebrará el 11 de octubre organizado por la Asociación Flameca y Copla El Arte, o el concierto de Santa Cecilia, con la Banda de Música de San Javier para el 16 de noviembre.

En cuanto a las entradas para los espectáculos del Teatro de Invierno se pueden comprar en www.compralaentrada.com y Papelería Gala, de San Javier, excepto el monólogo de Pedro Ángel Roca que se puede adquirir en www.murciasonrie.com

Programación Sábado, 27 septiembre: Pepe Abellán, Cajonada flamenca (Fall Music Fest)Plaza de España. 12.00 horas (gratuito) 'Hasta el final de la fiesta': Mamen García y Albert Sanz. Teatro de Invierno (20.00 horas) Entrada: 10 euros Jueves, 2 de octubre: Sparklin Blu Trio. Clásicos del Rock (Fall Music Fest). Palacio Consistorial/Ayuntamiento de San Javier. 20.30 horas (gratuito) Jueves, 9 de octubre: Cointerpoint Dúo. The Best of Italy (Fall Music Fest). Palacio Consistorial/Ayuntamiento de San Javier. 20.30 horas (gratuito) Viernes, 10 de octubre: 'Poncia'Lolita Flores. Teatro de Invierno (20.00 horas). Entrada: 10 euros Jueves, 23 de octubre: Carles Pons & Orlando Di Bello. Historia de un tango. (Fall Music Fest) Palacio Consistorial/Ayuntamiento de San Javier. 20.30 horas (gratuito) Sábado, 25 de octubre: 'Don Juan Tenorio, Sueño y Realidad'. Cementerio de San Francisco Javier. 20.30 horas. Entrada: 15 euros. Viernes, 7 de noviembre: 'Malditos tacones'. Luisa Martín y Olivia Molina. Teatro de Invierno. 21.00 horas. Entrada: 15 euros. Sábado, 8 de noviembre: 'The Locos' con Pedro Ángel Roca. Teatro de Invierno. 20.00 horas. Entrada: 10 euros