«La música es el oxígeno que necesito para seguir soñando» Nyel durante una sesión de fotos. / Alberto Pedrero Nyel es un cantante murciano que compagina la música con sus estudios de Comunicación Audiovisual ANTONIO GREGORIO Jueves, 27 junio 2019, 08:15

Daniel Guardiola, más conocido artísticamente como Nyel, es un cantante murciano. Durante años trabajó como DJ en reconocidos locales de Murcia. En la actualidad cuenta con varios 'singles' y ha participado en programas de televisión. Siente una pasión por la música que ha sabido compaginar con sus estudios de Comunicación Audiovisual, recientemente finalizados.

-¿Con qué estilo se siente más identificado?

-Para mí es complicado identificarme con un solo estilo musical, depende del momento del día o las circunstancias. Profesionalmente me decanto por la música más electrónica. Y dentro del género electrónico, por el 'tropical house'. Aunque mis tres temas, 'I'm not like u', 'Hear my feelings' y 'Sin dirección' son muy diferentes, siempre procuro estar a la vanguardia con la misma línea editorial.

-¿Prefiere cantar en español o en inglés?

-Siempre he dicho que según el estilo suena mejor en un idioma u otro. En el caso de la música con un corte más 'dance' le va mejor el inglés, al menos para mi gusto. No quiere decir que en español suene mal, pero parece que estamos más acostumbrados. Por el contrario, los sonidos más latinos y tropicales, que llegan incluso a rozar el reguetón, suenan mejor en español.

-¿Nuevos proyectos a la vista?

-Este verano estoy trabajando junto con mi productor y amigo, Rafa García. Puedo contar poco porque cuando comienzo una producción, nunca sé cómo acabará, siempre estoy cambiando melodías, acordes... (risas). Escucho mucha música de todos los estilos. Me gustan todos y, todo lo que escucho, lo quiero en mis canciones.

-¿De dónde surgen las ideas de sus canciones y videoclips?

-Mis letras son mis vivencias, mis pensamientos y mis reflexiones, que traslado a mis letristas. En el caso de 'I'm not like u' y 'Hear my feelings', las escribió Samuel Cuenda, y en el de 'Sin dirección', que es mi último trabajo publicado, Estela Martín. En cuanto a los videoclips, me estrujo mucho la cabeza para buscar una estética en concreto. Observo mucho, pero no copio.

-Ya que estudia Comunicación Audiovisual... ¿Se implica en la producción de los videoclips?

-No es que me guste implicarme, es que los hago yo íntegramente. Desde la dirección a la producción, guion, el montaje... Eso sí, y lo tengo que decir, gracias a mi equipo, Alberto Pedrero, Andrés López, Cristina Martínez, Adrián Martínez y Pedro Sánchez, porque son mis ojos.

-¿Un sitio de la Región de Murcia para grabarlos?

-Hay tantos lugares mágicos que sería muy difícil escoger solamente uno.

-¿Qué es la música para usted?

-Como para cualquier artista, la música es el oxígeno que necesito para poder continuar soñando, porque sin sueños no podría seguir viviendo. La música me transporta donde quiero cuando quiero. Es capaz de cambiarme hasta el estado de ánimo.

-Y cuando surge la inspiración para una canción... ¿qué hace?

-Una nota al móvil es lo más cómodo, pero después me gusta pasarlo al papel, reflexionar esa idea que he anotado y pasársela a mi letrista.

-¿Un cantante tiene que estar formándose continuamente?

-Debe estar en forma y cuidar muchísimo la voz. Y entre otras cosas, sí, debe ir a clases de canto, al menos varias veces al año, para hacer una revisión y realizar ejercicios vocales.

-Si su vida fuera una canción... ¿qué título le pondría?

-El mismo que mi último tema, 'Sin dirección' (risas).