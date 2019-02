«La música forma parte de la identidad de Abanilla» Francisco José Blanco Corbalán. / lv Francisco José Blanco Corbalán es el director de la banda Unión Musical de Santa Cruz MINERVA PIÑERO Viernes, 15 febrero 2019, 08:06

En 'Aquarium', el compositor holandés Johan de Meij describe, mediante notas musicales, los colores y formas de seis peces tropicales. «Cada uno de ellos está representado por un motivo musical, que va emergiendo durante el transcurso de la pieza», explica Francisco José Blanco Corbalán (Cartagena, 1980), director de la banda Unión Musical Santa Cruz de Abanilla. Esta es una de las piezas que su formación interpretará este domingo, en un concierto enmarcado dentro del Ciclo de Bandas y Coros del auditorio Víctor Villegas, a las 12 horas. Formado en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, en Alicante, donde estudió las especialidades de Trompeta y Dirección de coro y orquesta, actualmente preparara, además, el trabajo final que le permitirá graduarse en Pedagogía de la Educación y del Lenguaje Musical en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel (Murcia).

-¿Cuántos músicos conforman la banda Unión Musical de Santa Cruz?

-La banda titular presenta una plantilla de cincuenta músicos, pero, si hablamos de la escuela de música, allí tenemos unos 150 alumnos que se están formando, entre adultos y niños. Allí, además, hay otras dos bandas. La Unión Musical es, de hecho, una asociación que compuesta por una escuela, donde muchos alumnos persiguen el objetivo de incorporarse a la banda titular cuando adquieren cierto nivel musical.

-¿Qué les diferencia?

-La tradición. Yo no soy de Abanilla, sino de Cartagena, pero desde que llegué he podido observar la fuerte tradición musical que existe en la localidad. Aquí, donde vivirán unos cinco mil habitantes, en todas las casas hay alguien que actualmente es músico o que lo ha sido en su juventud. La música es una característica de la identidad de Abanilla.

-¿Cuál es la edad media de los miembros de su formación?

-Normalmente, suelen incorporarse a la banda a los 17 años. Es una formación joven, así que me encuentro con gente que está ilusionada y con ganas de trabajar.

-¿Qué piezas tocarán este domingo, en el auditorio Víctor Villegas?

-En esta ocasión he querido hacer un programa que no es muy extenso, apto para todos los públicos y sin perder la esencia de la música de las bandas. El concierto estará dividido en tres partes. Primero, tocaremos 'Alvamar Overture', de James Barnes, y 'Aquarium', de Johan de Meij, piezas originales escritas para bandas. Después, para romper un poco con este estilo, he elegido dos marchas militares: 'The Washington Post' y '76 trombones'. Al final, el público podrá escuchar 'Eres tú', de Juan Carlos Calderón, y 'Colors of the Wind', que forma parte de la banda sonora de 'Pocahontas', donde el grupo sonará en colaboración con los coros de voces blancas y de adultos de la escuela.

-También estudia pedagogía de la Educación y del Lenguaje Musical. ¿A qué edad recomienda que los niños se inicien en la música?

-Bueno, una de las citas que he estudiado explica que los niños deben empezar con la música cuanto antes, incluso cuando se encuentran en el vientre de la madre, durante el estado de gestación. Desde el minuto cero, podríamos cantarles a los pequeños, ya que a partir de los cuatro meses ya pueden escuchar a la madre cantar.

-¿Qué beneficios reporta la música durante el crecimiento?

-Por una parte, la coordinación y el desarrollo de habilidades cognitivas. Socialmente, además, los niños aprenden a relacionarse con sus compañeros. Por otro largo, la inteligencia musical ayuda al desarrollo de otras inteligencias, como puede ser la matemática. Esta competencia ayuda al desarrollo de cualquier persona. Somos inteligentes en muchas materias, ya que tenemos muchos tipos de inteligencias, las cuales deben ir desarrollándose a la par.

-¿Considera entonces que la música ocupa el lugar que se merece en los centros educativos?

-No. En las noticias podemos ver cómo los políticos no están por la labor de apoyar esta asignatura.