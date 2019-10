«La música me ayudó a evadirme de una mala época» Mariam Rhout. / LV Mariam Rhout es cantante y se presenta al 'Tour Music Fest Spain' MARIELA FASOLI Jueves, 10 octubre 2019, 08:40

Mariam Rhout (Alguazas, 2002) estudia segundo de Bachillerato, especialidad Investigación de Sociales, en el instituto Francisco de Goya de Molina de Segura; es 'youtuber' en sus ratos libres, y, además, cantante. Recientemente ha sido admitida en la categoría juvenil de la final del 'Tour Music Fest Spain', donde piensa «darlo todo».

-¿En qué consiste este festival?

-Es un concurso que ayuda a cantantes emergentes de diferentes países de Europa, y la final internacional es en Roma. Este programa ofrece muchas oportunidades, como un contrato de patrocinio de 10.000 euros, becas en Boston, en Estados Unidos, para estudiar música y giras de conciertos promocionales.

-¿Qué pasos dio hasta llegar a ser finalista en este certamen?

-Hace un año completé la fase de inscripción, en la que tuve que mandar un vídeo, recibir un certificado oficial 'Tour Music Fest' de idoneidad artística y esperar a las audiciones de la final nacional para, posteriormente, pasar a la internacional junto a otros países europeos.

-¿Qué pasará si gana una plaza para la final europea?

-Sería un sueño hecho realidad, ya que ha sido un largo periodo de tiempo esperando para poder tener esta oportunidad; me hace especial ilusión poder asistir y darlo todo con el fin de pasar a la final internacional y poder estar un paso más cerca de cumplir esta meta. Y, sobre todo, compartir una bonita experiencia con concursantes de diferentes ciudades de España, pues no siempre se puede ganar, pero ello no significa que debamos perder. El mundo es cultura, y si se puede aprovechar y compartir, eso es mejor que ganar.

-¿Cuál es su estilo musical?

-Sobre todo pop, aunque a veces me gusta salir de mi zona de seguridad y probar cosas nuevas.

-¿Qué le inspira el canto?

-Me inspira la satisfacción que me produce poder expresarme con fluidez, ya que antes era una persona muy tímida a la que le costaba mucho expresarse en público; sin embargo, el poder cantar me ha ayudado mucho. Otra de las cosas que me inspira y motiva es que la música fue una forma de evadirme de una mala época que pasé en la que me sentía muy sola, sin que nadie me pudiera escuchar o entender, y fue una forma de expresarme y sentirme mejor.

-¿Toca algún otro instrumento además de la guitarra?

-Actualmente estoy aprendiendo a tocar el teclado por cuenta propia y la flauta dulce.

-¿Con qué artista le gustaría hacer un dúo?

-No podría elegir solamente uno; lo mismo me pasa con las canciones o géneros que escucho, ya que me gusta escuchar de todo: Adele, Beyoncé, Banners, Ed Sheeran...

-¿Qué significa para usted representar a Murcia en este concurso?

-Es algo que me llena de satisfacción y me gustaría darle visibilidad para que más gente se animara a participar en él, pues nuestra Región está llena de talento y personas maravillosas que deberían conocer este festival de intercambio cultural y musical y aprovechar las oportunidades que éste brinda.

-¿Es Murcia una buena región para ser músico?

-Realmente es una pregunta difícil de responder, porque es cierto que es complicado encontrar algún empleo relacionado con ello, pero creo que toda oportunidad llega. Por ello, me gustaría dar visibilidad a este hecho, por todas aquellas veces que he sentido (y que me queda por sentir) que no avanzo, por más que lo intente, para conseguir y hacer mi sueño realidad.