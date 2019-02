Los murcianos perdieron de media 60 euros mensuales de poder adquisitivo

Los murcianos perdieron, durante estos años de crisis, una media de 60 euros mensuales de poder adquisitivo. Este dato es uno de los que integran las conclusiones de la demoledora radiografía socioeconómica y laboral de la Región, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo, que presentó ayer el sindicato USO. Tal y como explicó su secretario general, José Sáez, este informe, que será desgranado en el congreso regional que la organización celebrará en unas semanas, abunda en la situación del paro, la ocupación, los salarios o las pensiones en la Comunidad. Unas asignaturas en las que, en opinión del sindicato, Murcia suspende. «No se ha recuperado, ni en cuanto al paro ni en cuanto a salarios, desde el inicio de la crisis», remarcó Sáez, quien recordó que, a día de hoy, la Región sigue teniendo 3.900 parados más que al cierre del año 2008.

Esta situación, remarcó Sáez, golpea especialmente al colectivo femenino. En la última década la mujeres han pasado de representar el 39,2% de los parados al actual 57,8%, de acuerdo a los datos recabados. El informe de USO también pone el foco en el tiempo que los trabajadores permanecen en la cola del paro. Un 34% de ellos llevan dos o más años en situación de desempleo y, por lo tanto, ya no perciben la prestación contributiva.

Respecto a la creación de empleo, el sindicato incidió en la precarización del mismo y en la generalización de los contratos a tiempo parcial. «El empleo no se ha recuperado ni en cantidad ni en calidad», subrayó el secretario general de USO. El sector servicios es el que actualmente tira del carro, ocupando a un 65,6% de los trabajadores murcianos.

«El Gobierno regional no debe dejar las políticas activas de empleo en manos de los grandes sindicatos y la patronal»

La secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez, subrayó, por su parte, que actualmente en la Región una de cada cuatro mujeres tiene un contrato parcial. «Son contratos en muchas ocasiones impuestos y a veces se trabaja por encima de esas horas», remarcó. De acuerdo a los datos recogidos en el informe, el 15,1% de los trabajadores de la Región cuentan a día de hoy con un contrato a tiempo parcial. Hace una década este porcentaje era inferior, de un 12,1%. Un incremento que se ha percibido especialmente entre las mujeres.

Otros titulares 3.000 euros al año menos de sueldo El coste salarial medio de los trabajadores murcianos ronda los 1.619 euros mensuales, de acuerdo a los datos recabados. Supone 223 euros al mes menos que la media nacional, más de 3.000 euros al año. Una diferencia que, advierte USO, tendrá su repercusión en el valor de la futura pensión. Solo la industria ha tenido un crecimiento positivo y fue poco significativo (0,47%). Las pensiones, un 12% más bajas El número de pensionistas murcianos se sitúa, de acuerdo a los datos del pasado mes de enero, en 224.293. Su pensión media ronda los 864 euros, una cifra un 12% inferior a la media nacional. «La consecuencia de tener salarios por debajo de la media nacional se traduce en pensiones inferiores a esta», subraya el sindicato. «Todas las pensiones que se perciben en la Región están por debajo de la media nacional». La quinta comunidad con peor PIB per cápita La crisis económica afectó de lleno al PIB per cápita de la Región. La Comunidad tiene el quinto peor dato (ocupa el decimotercer puesto en el 'ranking' del país), con un PIB por habitante de 20.636 euros. Esta cifra representa el 82,3% del valor medio. A la cabeza de la lista se encuentra Madrid, con un PIB per cápita de 33.824 euros. En el último puesto aparece Extremadura, que se queda en 17.554 euros por habitante.

Estévez hizo hincapié, además, en que el 58% de los parados murcianos no han superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este preocupante dato, remarcó el sindicato, obliga a «desarrollar un modelo eficiente de educación y formación para que los parados, especialmente los de larga duración, adquieran nuevas competencias». Destacó, además, la necesidad de modificar y mejorar las actuales políticas activas de empleo. USO reclamó que estas no se dejen en manos de los sindicatos mayoritarios y la patronal y que se gestionen directamente desde la Administración. «Pedimos que no se despilfarre el dinero que se ha destinado durante estos años a la formación de los trabajadores y que no sabemos dónde está», remarcó.