Más de 600 murcianos se desplazan a la vendimia francesa Guillermo Carrión / AGM

Cerca de 14.000 temporeros, 650 de ellos de Murcia, se desplazan este año a la vendimia francesa en una campaña con un mayor atractivo económico, ya que el país vecino situó el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) en 10,03 euros/hora, 15 céntimos más por hora trabajada que el año pasado.

La secretaria de Migración de UGT, Lucía García, presentó hoy en rueda de prensa los principales datos de esta campaña, que comenzará a final de mes. La Región es la tercera comunidad autónoma que más trabajadores envía. Por delante se sitúa Andalucía, que vuelve a ser la que más destina, con 10.400 del total; y la Comunidad Valenciana, con 1.000. La campaña mantiene una cifra de temporeros similar a la de 2018, si bien supone un millar menos que hace dos años. Se trata de una reducción que el sindicato achacó al leve crecimiento de la economía española y a la pérdida de uva en unas 2.500 o 3.000 explotaciones de las zonas de Burdeos, Las Landas y Pirineos Atlánticos, a consecuencia del pedrisco caído en mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, los vendimiadores permanecerán en Francia una media de 20 a 25 días, aunque algunos grupos realizarán la vendimia más temprana y se trasladarán posteriormente a zonas de recogida tardía, por lo que pueden prolongar su estancia hasta los 50 días, según recordó García este jueves. La jornada laboral será de 35 horas semanales y a cada hora extra (hasta las 43) se le aplica una mejora salarial del 25%; porcentaje que llega al 50% a partir de las 43 horas semanales.

En este sentido, García incidió en el «atractivo» que tiene esta actividad para los temporeros, ya que las condiciones labores y económicas son mejores a las ofrecidas en España. A su juicio, «en España no se cumplen los convenios colectivos« en el campo y, «en algunos territorios, no se aplica el Salario Mínimo Interprofesional de 7,13 euros/hora». «En contraposición, en Francia hay buenas condiciones», insistió, tras incidir en el mayor SMI, el abono de las horas extras o las prestaciones familiares que generarán en la vendimia. Así, si se realiza una actividad igual o superior a 18 días de trabajo o 120 horas al mes o 200 horas al trimestre, se puede solicitar en Francia un subsidio familiar, siempre que tengan dos o más hijos a su cargo. «Si los trabajadores tuviesen acceso en España a esas condiciones favorables de salario y jornada, no se desplazarían hasta Francia», aseguró.

Entre las recomendaciones que hacen a los temporeros desde UGT, están que se desplacen con contrato en origen, usen líneas de autobuses regulares para los desplazamientos y tengan previsto el alojamiento, ya que la mayor parte de los empresarios no lo ofrecen. El 90% de los vendimiadores ya participó en anteriores campañas y el perfil suele ser el de un trabajador que se dedica al sector agrario en España durante el resto del año.