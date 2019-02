«Los murcianos somos artistas, pero no se fomenta la cultura en las calles» Félix San Mateo, con una de sus obras. / J. a. Moreno El pintor Félix San Mateo Ruiz ha realizado más de cien cuadros JESÚS YELO Martes, 5 febrero 2019, 07:50

El pintor Félix San Mateo Ruiz (Librilla, 1954) trabajó once años en la estereotipia del diario de la tarde 'Pueblo' en Madrid y 33 en reprografía en la sede de la Agencia Tributaria, en Murcia. Ha pintado más de cien cuadros y en la actualidad está inmerso en unos apuntes de las playas de Mazarrón. Disfruta jugando al ajedrez y al póker con la familia.

-¿Cuándo y dónde nació su inspiración por la pintura?

-De niño, cuántas veces me arreó don Natalio con el sambenito por divertirme jugando en la escuela parroquial de Librilla. ¡Y eso que era monaguillo!

-¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en su trabajo?

-En cada momento, el que me permite más reflejar la belleza de las obras de la naturaleza, incluida la humana. Lo reflejado en mi pintura es mi visión del mundo, en la búsqueda de la verdad, sin ceñirme a ningún movimiento.

-¿Qué es lo que quiere transmitir con sus obras?

-Un motivo de alegría, tranquilidad o tensión dependiendo de cómo me afecte la observación del medio que me rodea en mi estado de ánimo.

-¿Cuál ha sido la obra que más le ha marcado?

-'Mujeres lavando en el río', de Van Gogh, y el color inesperado de las piedras del puente.

-¿Ha adquirido formación académica o es autodidacta?

-Sí, soy autodidacta, menos unos meses que estuve ejercitando con carboncillo en el estudio de pintura Perga.

-¿Qué creadores le han influido más en su vida?

-El pintor que más ha influido en mi fue Juan Antonio Ruiz Andreo; de él recibí las primeras nociones de pintura y los primeros tubos de óleo. Juan Pérez me instruyó en la técnica del carboncillo y en su estudio conocí a otro excelente pintor, guitarrista y persona, Enrique Iniesta. Los andamios de Miguel Fructuoso me gustaron mucho.

-¿Qué aconsejaría a los que empiezan en este complejo mundo?

-Que vayan a un estudio de un artista que les enseñe lo básico para pintar y, si no pudieran, que sigan algún tutorial 'online' y adelante, a disfrutar, o a cabrearte si no lo consigues y a empezar de nuevo. Lo mejor es empezar a pintar en soportes reciclados que no cuesten dinero, pues da mucha libertad y puedes ensayar tantas veces como haga falta, sin miedo.

-¿A qué obras que ha creado le tiene más cariño?

-'Paisaje librillano desde el barranco con iglesia tras la muralla', mi primera pintura al óleo. 'Mujer horrorizada con bebé en brazos' fue el fruto del impacto que me causó la guerra de Irak. 'Joven gata amamantando a su gatitos' me recuerda los buenos tiempos en La Arboleja. 'Niña haciendo pompas de jabón' es muy dulce, y 'Pareja de jóvenes con timbales y guitarra' muestra a mis hijos y también a ellos les gusta.

-¿Cómo ve el arte en la Región?

-Los murcianos somos artistas, aunque no se fomenta desde la Administración la cultura en las calles, o no tanto como me gustaría: exposiciones, conciertos urbanos, murales. En fin, libertad de expresión. Haría especial hincapié en darle vida al arte local, prestándole los medios necesarios para su desarrollo. Y, por supuesto, deberíamos proteger el patrimonio artístico de nuestra tierra, ahora más que nunca ante el auge de la industria cultural invasiva.

-¿Existe algún suceso en su pasado o niñez que le haya macado como persona o como pintor?

-La rigidez del nacional-catolicismo, con sus dogmas alienantes y la disciplina, supongo que sí me marcaron, pero no recuerdo ningún suceso en especial.

-¿Un deseo para este 2019?

-Me gustaría que en las relaciones humanas la sinceridad y la dignidad fueran más fuertes que la manipulación.