Patrimonio Natural organiza una nueva jornada de gestión forestal para la adaptación del pino carrasco al cambio climático El objetivo es sensibilizar y dotar de herramientas a los propietarios privados sobre la importancia de adaptar sus masas forestales a los desafíos del cambio climático

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, en colaboración con la consultora Ingeniería del Entorno Natural, organiza la jornada online 'Gestión forestal para la adaptación al cambio climático de los pinares de pino carrasco: los propietarios forestales privados como pieza fundamental del futuro de nuestros bosques', que tendrá lugar el próximo lunes, 10 de marzo, a las 16:30 horas.

La iniciativa tiene como objetivo proporcionar información práctica y científica sobre la necesidad de invertir en la resiliencia de los bosques ante los impactos ambientales actuales, y se incluye en el proyecto LIFE ADAPT-ALEPPO (www.adaptaleppo.eu).

La jornada busca sensibilizar a los propietarios privados sobre la importancia de adaptar sus masas forestales a los desafíos del cambio climático. Además, permitirá el intercambio de experiencias y conocimientos con expertos del sector, facilitando la adopción de medidas efectivas y sostenibles.

Los propietarios privados desempeñan un rol fundamental en la conservación y adaptación de los bosques. La gestión sostenible de sus terrenos es clave para garantizar la salud y estabilidad de los ecosistemas forestales frente al cambio climático. Con esta jornada, se busca que los asistentes adquieran conocimientos, herramientas y estrategias que les permitan tomar decisiones informadas para mejorar la resistencia de sus terrenos forestales.

El programa de ponentes incluye a especialistas en gestión forestal, biodiversidad y cambio climático, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias. Entre los participantes se encuentran la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira; el técnico de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, quien presentará el proyecto LIFE ADAPT-ALEPPO, Miguel Chamón; y la gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Patricia Gómez. Por parte de Ingeniería del Entorno Natural participan Lourdes Vicente Valero y Esteban Jordán González.

El evento es gratuito. Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través de la página web forestales.net.