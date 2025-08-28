El Gobierno regional restaurará 81 kilómetros de caminos forestales en Moratalla para reforzar la conectividad ecológica del Noroeste El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y el alcalde del municipio, Juan Pascual Soria, visitan las obras que suponen una inversión de 737.000 euros para mejorar el acceso, la vigilancia y la gestión de estos espacios. Las obras consisten en el acondicionamiento de explanadas, mejora del firme, limpieza y reparación de sistemas de drenaje como cunetas, badenes o pasos de agua, y estabilización de taludes

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:55 Compartir

El Gobierno regional inicia las obras de restauración de 81 kilómetros de diez caminos forestales en Moratalla, una actuación clave para reforzar la conectividad ecológica del Noroeste de la Región y mejorar la conservación de algunos de sus espacios naturales más valiosos.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el alcalde del municipio, Juan Pascual Soria, visitaron hoy las obras, que permitirán «mejorar el acceso a zonas de alto valor ecológico y facilitar su conservación, vigilancia y gestión ambiental». Las actuaciones supondrán una inversión de 737.000 euros, con financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU).

«Recuperar estos caminos es mucho más que una obra. Es una apuesta por el futuro de estos montes y por las personas que viven en ellos», subrayó el consejero, quien recordó que estas vías «son esenciales para tareas de vigilancia forestal, prevención de incendios, gestión ambiental y, además, garantiza el acceso de ganaderos, agricultores y vecinos».

También quiso destacar «la apuesta del Gobierno regional por un municipio tan ligado al medio natural como el de Moratalla. Estos caminos no solo vertebran nuestros espacios protegidos, sino que también son esenciales para el día a día de muchos vecinos, la actividad forestal, la ganadería extensiva y el turismo».

La intervención, que se extenderá hasta final de año, comprende la restauración de diez caminos que discurren por enclaves de alto valor ecológico como la Sierra de la Muela, la Sierra del Buitre, la Rogativa, Inazares y Revolcadores, dentro de la Red Natura 2000.

Infraestructura verde al servicio de la biodiversidad

Los trabajos consisten en la mejora del firme, el acondicionamiento de explanadas, la limpieza y reparación de sistemas de drenaje (cunetas, badenes o pasos de agua), así como la estabilización de taludes. Además, se han priorizado soluciones de bajo impacto ambiental, adaptadas a las condiciones de cada camino.

El eje principal del proyecto es la recuperación de la vía pecuaria Cordel de Cehegín, que articula gran parte del territorio natural del municipio y por la que transitan rebaños trashumantes, senderistas y visitantes. Esta vía constituye un corredor ecológico estratégico, favoreciendo la conexión entre hábitats y el desplazamiento de especies.

El corredor principal de este entramado de caminos es la vía pecuaria Cordel de Cehegín, que articula gran parte del entorno natural del municipio. Por él transitan rebaños trashumantes y senderistas, y constituye una vía estratégica para conectar áreas naturales con alto valor ecológico.

Intervención en zonas catalogadas como LIC, ZEC y ZEPA

Se actúa sobre zonas reconocidas como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por su riqueza natural y biodiversidad. La restauración de estos caminos permitirá mantener su funcionalidad ecológica y asegurar la conservación de especies y ecosistemas.

«Estamos construyendo una red viaria forestal más segura y resiliente frente a incendios y tormentas, pero también más útil para el desarrollo sostenible del territorio», ha explicado el consejero. La actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, que impulsa la restauración de ecosistemas y la creación de infraestructura verde.

Impulso al ecoturismo y lucha contra la despoblación

Además del beneficio ambiental, el proyecto contribuirá a dinamizar el ecoturismo y a poner en valor los paisajes del Noroeste, especialmente durante el verano, cuando la floración de la lavanda convierte estas sierras en un reclamo turístico de primer nivel. Igualmente supone una herramienta para seguir apostando por un modelo de convivencia respetuosa entre las personas y la naturaleza.

En palabras de Juan María Vázquez, «estas infraestructuras verdes son fundamentales no solo para la conservación del medio ambiente, sino también para apoyar a quienes mantienen vivo este territorio. El Noroeste murciano es uno de los grandes tesoros naturales de nuestra Región y su cuidado es una prioridad para este Gobierno».