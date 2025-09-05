La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Gobierno regional refuerza la vigilancia forestal y la prevención de incendios con un ambicioso proyecto en Lorca, Totana y Mazarrón

La actuación, con una inversión de 1.192.239 euros, financiada con fondos Feader, incluye nuevas infraestructuras de vigilancia, tratamientos selvícolas en 25 hectáreas y mejorar más de 40 kilómetros de caminos forestales

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:28

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor pone en marcha el proyecto 'Actuaciones de fomento de resiliencia y mejora de caminos en masas forestales de los términos municipales de Totana, Lorca y Mazarrón', con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y mejorar la respuesta ante emergencias en áreas naturales de alto valor ecológico.

La iniciativa se centra en las pedanías altas de Lorca como Avilés, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos, así como en diversas sierras de Totana y Mazarrón. Su ejecución incluye crear un nuevo punto de vigilancia en el monte 73 Sierra de Pedro Ponce y Ciller (Lorca), fundamental para la detección temprana de incendios; y construir un muro de contención en la Sierra del Algarrobo (Mazarrón) que estabilizará un deslizamiento que afectaba a un camino principal.

Además, se llevarán a cabo tratamientos selvícolas en 25 hectáreas de los montes Los Abadíes (Lorca) y Sierra y Llano de las Cabras (Totana) con clareos y podas para reducir la acumulación de combustible forestal. También se van a realizar mejoras en más de 40 kilómetros de pistas forestales con actuaciones de refino y compactación, drenajes y tramos hormigonados, así como construir apartaderos para garantizar un acceso seguro y mejorar la maniobrabilidad de los equipos de extinción.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que «este proyecto supone una apuesta decidida por la resiliencia de nuestros montes frente al cambio climático, combinando mejoras en infraestructuras y actuaciones selvícolas que reducen el riesgo de incendios y fortalecen la biodiversidad de nuestros espacios naturales».

Asimismo, subrayó que «la inversión, cercana a 1,2 millones de euros, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), no solo incrementa la seguridad frente a emergencias, sino que moderniza la infraestructura forestal, posicionando a la Región de Murcia como referente en la gestión preventiva y sostenible de sus espacios naturales».

El proyecto, que estará finalizado antes de concluir el presente año, contribuirá a conservar la biodiversidad, mejorar la variabilidad inter e intraespecífica, reducir la continuidad del combustible forestal y mantener los servicios ecosistémicos. Con ello, se persigue garantizar la seguridad de la población, preservar el patrimonio natural y promover un uso responsable de estos espacios.

«Trabajamos para dejar un legado de montes más vigorosos, preparados para afrontar perturbaciones y retos derivados del cambio climático, reforzando la protección de nuestro patrimonio natural para el disfrute de las generaciones presentes y futuras», concluyó Juan María Vázquez.

