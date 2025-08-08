El Gobierno regional da un paso más en la protección de las aves con una inversión de 1,45 millones para adaptar líneas eléctricas El consejero de Medio Ambiente destaca que estas actuaciones permitirán reducir la electrocución de las aves en entornos naturales de la Región

El Gobierno regional refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad de la Región con la concesión de 1.459.342 euros en ayudas destinadas a adaptar líneas eléctricas de alta tensión, con el objetivo de reducir la electrocución de aves silvestres en entornos naturales. Así lo recoge la resolución provisional de las ayudas, publicada hoy el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que «estas actuaciones nos permiten avanzar en un objetivo muy claro: proteger a nuestras especies más sensibles mediante la eliminación de puntos de riesgo en las infraestructuras eléctricas».

«Es una inversión eficiente y necesaria para conservar la biodiversidad regional», incidió el consejero, quien apuntó que con esta iniciativa «protegemos a muchas especies de aves, especialmente rapaces como el águila culebrera».

Vázquez recordó que esta medida forma parte de una estrategia del Ejecutivo autonómico más amplia, en la que se ha actualizado la delimitación de las zonas prioritarias para la reproducción y alimentación de especies amenazadas en 2024, incluyendo Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y territorios con planes específicos de conservación.

Las ayudas se concederán a un total de 123 beneficiarios para mejorar las líneas eléctricas situadas en zonas con elevada presencia de avifauna silvestre, muchas de ellas dentro de espacios protegidos o áreas críticas para la conservación.

Estas intervenciones consistirán en el aislamiento de conductores, modificación de apoyos y la instalación de elementos de protección antielectrocución y anticolisión, siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 1432/2008, que regula las medidas de protección de la avifauna frente a las líneas aéreas de alta tensión.

Los beneficiarios son personas físicas y jurídicas como explotaciones agrícolas, comunidades de regantes y empresas privadas, que actuarán directamente sobre los apoyos y tramos considerados más peligrosos para las aves.

Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones o formular observaciones a la resolución provisional, que una vez analizadas, se formulará la resolución definitiva con la relación de beneficiarios finales.

Con esta actuación, el Gobierno regional da un paso firme hacia un modelo de territorio más seguro para las aves silvestres y refuerza su compromiso con la protección de los ecosistemas de la Región.