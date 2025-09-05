El Gobierno regional impulsa la restauración ecológica en la Sierra de Salinas para conservar hábitats prioritarios y especies autóctonas El proyecto estratégico permitirá recuperar encinares y fomentar especies vegetales de alto valor ambiental, mejorando la biodiversidad de este espacio natural protegido de Yecla

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, diseña un proyecto estratégico de restauración ecológica en la Sierra de Salinas, situada en el término municipal de Yecla, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de sus ecosistemas forestales y promover la biodiversidad en este espacio natural protegido.

«El compromiso del Gobierno regional es trabajar activamente para conservar y mejorar los hábitats prioritarios y las especies autóctonas que conforman el patrimonio natural de la Región de Murcia», destacó el consejero Juan María Vázquez.

El proyecto, denominado 'Tratamientos de mejora de las comunidades florísticas del Espacio Natural Protegido de Sierra Salinas', está especialmente orientado a favorecer el desarrollo y la expansión de los encinares de 'Quercus ilex' y 'Quercus rotundifolia', dos especies emblemáticas que estructuran el ecosistema mediterráneo de la sierra. También se actuará para impulsar la presencia de otras especies vegetales autóctonas de gran valor ecológico, como el madroño (Arbutus unedo) y el durillo (Viburnum tinus).

Las actuaciones previstas se enmarcan en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Altiplano, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de abril, y están alineadas con los objetivos de conservación de la Red Natura 2000. Este plan establece directrices para garantizar una gestión activa y sostenible de los ecosistemas protegidos en la comarca.

Entre los principales objetivos del proyecto destaca: favorecer la regeneración y expansión del hábitat, sustituir parcialmente masas densas de 'Pinus halepensis', especie que compite con la flora autóctona, mejorar el estado fitosanitario de los ecosistemas forestales, reducir la erosión del suelo y aumentar la retención hídrica y proteger y conservar especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida.

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie de 5,25 hectáreas dentro del Monte de Utilidad Pública Coto Salinas, de titularidad autonómica, declarado como Espacio Natural Protegido y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Las medidas previstas incluyen tratamientos selvícolas como clareo, poda, roza y resalveo; eliminación de restos vegetales mediante astilladora forestal; y la construcción de fajinas y albarradas con restos leñosos, que servirán para frenar la escorrentía, conservar la humedad y proteger el suelo frente a la erosión.

Además, el proyecto contempla un seguimiento ambiental especializado durante toda la ejecución, garantizando así que los trabajos se adapten a las condiciones ecológicas del espacio y contribuyan de manera efectiva a la mejora de su biodiversidad.

La ejecución de los trabajos está prevista para después del verano, respetando el calendario de prevención de incendios forestales vigente para zonas de alta sensibilidad ambiental y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales.

El presupuesto total del proyecto asciende a 36.510,63 euros, financiados en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 40 por ciento de fondos propios de la Comunidad Autónoma.