Concluyen las obras para mejorar los accesos al embalse de incendios de 'Reverte y Fuente Atocha' en Lorca La actuación, ejecutada por Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, sirve para reforzar la lucha contra los incendios forestales al aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias en un enclave estratégico de alto valor ecológico y paisajístico

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:16

La Comunidad Autónoma concluye las obras de adecuación y mejora de los caminos de acceso al embalse de incendios ubicado en el paraje natural de 'Reverte y Fuente Atocha', en el término municipal de Lorca. Se trata de una intervención estratégica para la protección de los montes de la Región, especialmente en zonas de difícil acceso y alta vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

El proyecto, ejecutado a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha permitido acondicionar las vías que rodean este embalse forestal, con un presupuesto de 46.800 euros, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma. Esta balsa, con capacidad para almacenar 6.000 metros cúbicos de agua, es una pieza clave en el operativo de extinción de incendios forestales de la comarca.

La adecuación del entorno ha incluido mejorar el firme en puntos críticos, mediante hormigonado en zonas destinadas a las maniobras de vehículos de emergencia y accesos perimetrales al embalse. Con ello, se facilita el trabajo tanto de medios terrestres como aéreos, permitiendo una carga de agua rápida y segura incluso en condiciones adversas.

Asimismo, se ha llevado a cabo una actuación de restauración ambiental en los taludes adyacentes, con la plantación de especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo como esparto, albardín y romero. Estos trabajos se han reforzado con riegos de apoyo para garantizar el arraigo de la vegetación y contribuir así a estabilizar el terreno y a recuperar el paisaje del entorno.

La intervención también incluye la instalación de varios elementos destinados a reforzar la seguridad en las tareas de emergencia. Se han colocado una argolla de amarre, una manga de viento y un punto de rescate, dotado de aro salvavidas, todos ellos diseñados para mejorar las condiciones de trabajo de los operativos que acuden al embalse durante una emergencia.

La acción forma parte de la hoja de ruta del Gobierno regional para reforzar la infraestructura de prevención y respuesta ante emergencias en zonas forestales de especial valor ecológico. Este tipo de inversiones no sólo buscan mejorar la capacidad de actuación frente a incendios, sino también preservar los ecosistemas naturales ante los efectos del cambio climático, que está incrementando tanto la frecuencia como la intensidad de los incendios forestales.

La mejora de los accesos al embalse de 'Reverte y Fuente Atocha' representa así un paso más en la consolidación de una red de infraestructuras de apoyo a la extinción de incendios en la Región de Murcia, alineada con los objetivos de conservación del medio natural y de protección del territorio frente a las emergencias ambientales.

Con esta actuación ya finalizada, el embalse se encuentra plenamente operativo para épocas en las que el riesgo de incendios se eleva considerablemente. La intervención refuerza el compromiso del Gobierno regional con la seguridad ambiental, el cuidado de los montes y la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales de la Comunidad.