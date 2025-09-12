La Comunidad mejora las instalaciones en el punto de información de Fuente la Higuera en el Parque Regional de la Sierra de la Pila El acondicionamiento de la instalación incluye el suministro de agua y energía y la incorporación de nuevos recursos interpretativos

La Comunidad Autónoma avanza en la conservación y mejora de sus espacios naturales protegidos con la ejecución de un proyecto destinado a acondicionar y modernizar el punto de información de Fuente la Higuera, ubicado en el Parque Regional de la Sierra de la Pila, en el término municipal de Fortuna. El fin es ofrecer un mejor servicio a los visitantes y facilitar la labor del personal técnico, garantizando siempre la conservación de este espacio natural.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del suministro de agua y energía y la incorporación de nuevos elementos interpretativos, que enriquecerán la experiencia de los usuarios al facilitar la comprensión de los valores naturales y culturales del parque. Además, se mejorará el confort térmico dentro de las instalaciones.

Este equipamiento, ubicado en el área recreativa del mismo nombre, desempeña un papel clave en la recepción de visitantes y la educación ambiental. Su actualización responde a las necesidades detectadas en los últimos años, tanto por el personal como por los usuarios.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que «actuaciones como esta nos permiten reforzar el equilibrio entre conservación y uso público en nuestros espacios protegidos. Mejoramos la acogida y la información a los visitantes, al tiempo que facilitamos el trabajo de quienes día a día contribuyen a preservar la Sierra de la Pila».

El titular de Medio Ambiente destacó la importancia de «contar con instalaciones modernas, sostenibles y accesibles. La calidad de la visita y la calidad del entorno van de la mano. Invertir en infraestructuras como este punto de información es apostar por un modelo de turismo responsable y una conservación efectiva».

Estas mejoras benefician a los visitantes y también al personal que trabaja en el punto de información. «Es fundamental garantizar unas condiciones óptimas de confort y seguridad para los informadores ambientales que desempeñan una labor esencial en la atención al público y la divulgación de la riqueza natural de este parque. Con estas actuaciones, estamos asegurando que puedan realizar su trabajo en un entorno adecuado y seguro».

Esta actuación, con un presupuesto de 48.399 euros, también responde a las acciones prioritarias recogidas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, incluido en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. «Cumplimos los objetivos establecidos en nuestro plan de gestión, los cuales buscan equilibrar la conservación de los recursos naturales con el uso público. Estas actuaciones son una muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente», señaló Juan María Vázquez.

El punto de información de Fuente la Higuera cuenta con una zona de aparcamiento, un sendero adaptado, una zona de acampada y un espacio informativo y recreativo. Su construcción data de hace más de 20 años, y ha sido objeto de diversas reformas en los últimos años, como la instalación de paneles fotovoltaicos, la adecuación del porche, la mejora del drenaje de agua de lluvia y la creación de un sendero adaptado.