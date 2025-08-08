La Comunidad finaliza las obras de recuperación ambiental en el Salto del Usero tras los desperfectos provocados por las riadas La inversión en este enclave de alto valor ecológico y turístico se debe a la retirada de arrastres y reparación de infraestructuras dañadas por la crecida del río Mula

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, acometió actuaciones urgentes de recuperación en el entorno del Salto del Usero (Bullas), uno de los parajes naturales más emblemáticos y frecuentados de la Región de Murcia.

La medida responde a los daños provocados por la crecida del río Mula durante las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo, que afectaron de manera notable a este enclave protegido, incluido en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Mula y Pliego, perteneciente a la Red Natura 2000.

La intervención contempló la retirada de arrastres vegetales y escombros acumulados por la fuerza del agua, así como la demolición y retirada de tramos deteriorados de caminos de acceso al cauce. Estas acciones se consideraron prioritarias tanto desde el punto de vista ambiental como de seguridad pública, ya que los restos depositados suponen un riesgo para los numerosos visitantes que acuden al Salto del Usero, especialmente durante la temporada estival.

Desde el Ejecutivo regional se recuerda que el Salto del Usero está clasificado como Monumento Natural y forma parte del catálogo de Espacios Naturales Protegidos de la Región. Se trata, además, de uno de los enclaves de baño más populares del municipio de Bullas, con un elevado volumen de visitantes durante los meses de verano, lo que refuerza la necesidad de garantizar unas condiciones adecuadas tanto desde el punto de vista ecológico como de seguridad.

La actuación se enmarca dentro de los compromisos de conservación asumidos por la Comunidad Autónoma relativa a la protección de hábitats naturales, fauna y flora silvestres. La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática asume las competencias en materia de planificación y gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, así como la protección de la biodiversidad y la promoción de un uso público compatible con la conservación del medio.

Según se recoge en la resolución de gasto, los arrastres vegetales y materiales desplazados por la riada provocaron alteraciones significativas en el entorno natural, afectando tanto a la flora como a las infraestructuras de uso público. Por ello, se consideró urgente y necesario intervenir para mitigar estos daños y recuperar la funcionalidad ecológica y recreativa del espacio.

El Gobierno regional continúa así impulsando la conservación activa de los espacios naturales protegidos de la Región, combinando la protección del patrimonio ambiental con la seguridad y disfrute responsable por parte de la ciudadanía. La actuación en el Salto del Usero representa un ejemplo del compromiso institucional con el mantenimiento de los valores naturales, paisajísticos y turísticos que caracterizan a la Región de Murcia.

La inversión de cerca de 38.000 euros son financiados con fondos del Proyecto cofinanciado por Programa FEDER Región de Murcia 2021-2027 con un 60 por ciento y un 40 por ciento de Fondos Propios de la Comunidad Autónoma.

Vigilancia y control para garantizar la conservación y seguridad

Con el objetivo de reducir los impactos derivados de la elevada afluencia de visitantes durante el verano en el entorno del Salto del Usero, la Comunidad Autónoma pondrá en marcha un servicio de vigilancia, control de accesos e información ambiental en este enclave de la ZEC Ríos Mula y Pliego. La medida busca proteger los hábitats prioritarios, evitar daños a la flora protegida y minimizar las molestias a la fauna, promoviendo un uso sostenible y responsable del espacio natural.

El servicio, que se iniciará una vez adjudicado el contrato (a primeros de agosto), estará operativo hasta el final de la temporada de baño (5 de octubre). Contará con un vigilante ambiental que realizará rondas continuas por las zonas de baño tradicionales, concienciará a los usuarios sobre buenas prácticas y actuará ante posibles situaciones de riesgo tanto para las personas como para los valores naturales del entorno.

El presupuesto destinado a este contrato asciende a 18.125,80 euros, cofinanciado en un 60 por ciento por el Programa FEDER Región de Murcia 2021-2027 y en un 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad Autónoma.