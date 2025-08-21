La Comunidad ampliará el plazo del Plan Conservación de la tortuga mora para impulsar un amplio proceso participativo El objetivo es recabar más aportaciones y enriquecer un plan clave para la protección de una especie emblemática del sureste ibérico

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha decidido ofrecer un nuevo plazo de información pública para recabar aportaciones e impulsar un amplio proceso participativo del proyecto de decreto de aprobación del Plan de Conservación de la Tortuga Mora (Testudo graeca) en la Región de Murcia.

Con esta ampliación se pretende dar mayor difusión al proceso y facilitar que un mayor número de personas, entidades y colectivos interesadas puedan participar activamente en la mejora del documento. Se busca así garantizar un proceso participativo más amplio, representativo y adaptado a las necesidades actuales del territorio, especialmente en aquellas zonas donde la presencia de la tortuga mora tiene un peso ecológico y social relevante.

Esta especie, emblemática del sureste ibérico y protegida por la normativa regional, nacional y europea, requiere de una planificación estratégica a medio y largo plazo que tenga en cuenta tanto la conservación de sus hábitats como la realidad del entorno rural y natural donde se encuentra. Por ello, el Gobierno regional considera fundamental contar con las aportaciones de expertos, técnicos, propietarios de terrenos, ayuntamientos, organizaciones conservacionistas, y ciudadanía en general.

El Plan, que volverá a salir a información pública en próximas fechas, con un plazo de dos meses, para favorecer la participación, define las actuaciones y medidas a aplicar para asegurar la viabilidad de las poblaciones de esta especie en la Región. Su aprobación supondrá un marco legal de referencia para la gestión y conservación de sus hábitats, teniendo en cuenta tanto los valores naturales como la compatibilidad con los usos tradicionales del medio rural.