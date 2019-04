Las murcianas de 40 y más años, entre las españolas que desean más hijos Una madre jugando con su hijo. / Patricia Sevilla Ciordia / Colpisa Murcia registra la mayor media de hijos por mujer en todos los grupos de edad EFE / EP Murcia Martes, 9 abril 2019, 13:59

Las mujeres de 40 y más años de Murcia, Madrid y Navarra son las que quieren tener más hijos en España, pero por distintos motivos no lo consiguen, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En su encuesta de fecundidad, relativa a 2018, señala que el 79,2% de las mujeres de 25 a 29 años aún no ha tenido hijos, porcentaje que se eleva al 88,1% para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. En cuanto a los hombres, más del 95% de los menores de 30 no tienen.

En general, las mujeres desean tener más hijos de los que tienen realmente en todas las comunidades autónomas, pero son el grupo de 40 y más años el que está más lejos de conseguirlo. De hecho, el 42% de las madres en España ha tenido su primer hijo 5,2 años más tarde de lo que habría deseado. Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son las más habituales.

Más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52%) aún no tuvo hijos, tasa que se reduce al 27,8% en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0% en las de 40 años y más. El porcentaje de mujeres que no tuvieron hijos evoluciona con la edad de forma similar en todas las comunidades autónomas. Las menores tasas de mujeres sin hijos se registran en Murcia, para las menores de 30 años (77,8%) y para las de 30 a 34 años (37%), mientras que en Aragón viven las de 35 a 39 años (18,2 %) y en Castilla-La Mancha, las de 40 años y más (12,0%). Las menos elevadas se dan en Galicia para las menores de 30 años (93,5%), Castilla y León para las de 30 a 34 (64,1%) y desde 35 a 39 años (48,1 %), y en Cantabria para las de 40 hacia delante (28,6%).

Respecto al número medio de hijos por mujer, Murcia también posee el mayor número en todos los grupos de edad, alcanzando un máximo de 1,78 entre las mayores de 40 años. Por edades, Madrid y Galicia se sitúan en último lugar entre las menores de 30 años, Castilla y León en el grupo de 35 a 39, y Asturias tanto entre las de 30 a 34 como entre las de 40 y más años.

A más nivel educativo, más retraso en la maternidad

El estudio vincula la fecundidad con el nivel educativo ya que, conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años tuvieron en promedio 1,50 hijos; las que completaron estudios de segunda etapa de secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron primera etapa de secundaria o inferior tuvieron, de media, 1,63 hijos.

Si se tiene en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en España, las que están trabajando tienen menos hijos de media para todas las edades. Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una mediade 1,5 hijos. Mientras, las que se encuentran en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años.

La encuesta también detalla que el porcentaje de mujeres que trabajan y que no tienen hijos es superior al de las mujeres que ya han sido madres en todos los grupos de edad, excepto para las menores de 30 años. En el grupo de edad de mayor fecundidad (30 a 34 años) un 78,0% de las que no tienen hijos está actualmente trabajando, frente al 64,0% de las que ya han tenido hijos.

Prácticamente la mitad de las mujeres que actualmente tienen entre 30 y 44 años estaba trabajando en el momento de tener a su primer hijo, con porcentajes que oscilan entre el 50,4% de las de 35 a 39 años y el 46,9% de las de 40 a 44 años. En cambio, para el resto de edades (menores de 30 y de 45 años y más) son mayoría las mujeres que estaban en situación de inactividad en el momento de tener su primer hijo.

Conciliación y horario, lo más valorado

En general, y a cualquier edad, lo que más aprecian las mujeres de un puesto de trabajo es que contar con unas buenas condiciones económicas. Sin embargo, las medidas de conciliación familiar y el horario pasan de ser aspectos poco valorados por las mujeres sin hijos, a ser los más importantes para las mujeres que sí los tienen. Esto sucede a todas las edades, aunque en mayor medida por debajo de 40 años, superando el 38,0%.

Por otro lado, que el trabajo sea interesante y les satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más considerada por las mujeres sin hijos menores de 30 años, a la sexta para las mujeres de la misma edad que sí tienen. La encuesta añade que el 62,1% de las mujeres sin hijos de entre 30 y 34 años y el 57,5% de entre 35 y 39 años tiene intención de tenerlos en los tres próximos años, mientras que el 41,8% de las mujeres de 34 o menos años con hijos piensa volver a ser madreen los tres próximos años.

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son los principales motivos para no tener más hijos entre las menores de 30 años, y son la segunda razón aducida por las que tienen entre 30 y 39 años. Entre las mujeres sin hijos hay mayor variedad de motivos para no tener la intención de tenerlos en un futuro próximo. Entre todos ellos destacan las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, no tener pareja o no ser ésta la adecuada y no querer ser madre para las mujeres de entre 30 y 44 años. Por su parte, las razones de edad también son uno de los principales motivos para no tener intención de tener hijos, tanto entre las menores de 30 años como para las de 45 y más.