Una murciana, finalista en el XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores

La llegada de una mujer llena de vitalidad a una familia conservadora aporta alegría e imaginación, transformando un simple patio en un reino de fantasía donde dos niños descubren la libertad y la magia de soñar. Aunque su partida rompe el hechizo, queda la huella de cómo la magia puede transformar la infancia incluso frente a la rigidez del mundo adulto. Esta es la historia de 'El patio encantado', de Eulalia Fernández Moreno (Madrid), el relato ganador del XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado por la Fundación 'la Caixa' junto con Radio Nacional de España (RNE) y con la colaboración de 'La Vanguardia', en una edición que ha vuelto a batir récord de participación en todas las categorías.

En la categoría de microrrelato, el primer premio lo ha obtenido 'Amigas de verdad', un texto cargado de ironía en el que Encarnación Roda Robles (Bilbao) expone lo absurdo y doloroso de una relación de amistad donde el apoyo solo existe en la tristeza.

Por primera vez en la historia del concurso, ha habido un doble empate en la categoría de pódcast. Se han alzado con el reconocimiento 'Una noche al fresco en la placeta de Lucas', de Conchi Rubio Granero (Cuenca), un relato que evoca el pasado y destaca la importancia de la memoria colectiva para revivir la historia, las costumbres y la vida cotidiana de un pequeño pueblo durante la posguerra; y 'Siempre nos quedará la radio', de Rafael Salas Gallego (Málaga), que aborda la soledad y resalta el papel de la radio como compañía y fuente de ilusión ante la ausencia de la familia. También se han otorgado dos accésits: uno, en la categoría de relato a 'Abundio', de Idoia Barrondo Etxebeste, (Vizcaya); y otro, en la categoría de microrrelato a 'Juguetes rotos de niños ricos', de Rafael Touriño González (Las Palmas).

En la Región de Murcia, se han presentado 117 obras. El relato de la murciana Concepción Cervantes Sánchez, 'A flor de piel', ha resultado finalista. Trata temas como el duelo, la pérdida de un ser querido, el dolor compartido en la familia y la manera íntima y humana de afrontar la muerte, explorando cómo el sufrimiento puede transformarse en amor, memoria y aceptación.

En total, se han recibido 5.635 obras creadas por personas mayores de 60 años de todo el territorio español, en una edición que ha vuelto a superar las cifras de participación en todas las categorías, logrando un incremento del 9% respecto al año anterior.

La celebración de la XVII edición del concurso, que este año ha tenido lugar en CaixaForum Madrid, ha culminado con una actuación a cargo del Coro Alderaán, un grupo vocal intergeneracional que ha versionado grandes temas de la escena pop rock internacional. Además, se ha hecho entrega de los trofeos elaborados por la Fundación Autisme Mas Casadevall, que consisten en piezas artesanales elaboradas con cerámica cocida que aluden a la figura de la mariposa, como alegoría al lema del certamen 'Deja volar tu imaginación'.

Los 20 finalistas se han desplazado al lugar del evento para conocer el veredicto del jurado, compuesto por los reconocidos escritores Soledad Puértolas y Fernando Schwartz; los periodistas Ana Vega Toscano, especialista en cultura de RNE, y Miguel Molina, director adjunto de 'La Vanguardia'; María Luisa Hernández, María Loreto Perera García y Salvador Santamaría Barrios, ganadores de la edición anterior del concurso; y David Velasco, director del programa de personas mayores de la Fundación 'la Caixa'.

Los ganadores han sido premiados con la difusión de sus pódcast y la adaptación radiofónica de su relato y microrrelato en Radio Nacional de España. Además, sus textos ilustrados se publicarán en 'La Vanguardia' y en las páginas web de la Fundación »la Caixa» y RNE. También tendrán la oportunidad de incorporarse en el jurado de la próxima edición.

Además, todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya la dinamización de los talleres literarios de 'Amigos lectores' y 'Grandes lectores', actividad que se realiza tanto en los centros propios de personas mayores de la Fundación »la Caixa» como en los centros donde existe un convenio con administraciones de toda España.

Cerca de 6.000 obras presentadas

A través del Concurso, Fundación 'la Caixa' pretende impulsar la participación y el papel activo de las personas mayores en la sociedad fomentando el hábito de la escritura, la lectura, la creatividad y la posibilidad de embarcarse, a lo largo de la vida, en retos nuevos como el de escribir un relato, tal vez por primera vez. Este año, la memoria, la identidad familiar y el dolor silencioso han sido los protagonistas de las obras finalistas en la categoría de relato. Por su parte, los microrrelatos seleccionados han abordado diferentes realidades, como la infancia y la pérdida, en ocasiones desde la ironía o el humor, pero siempre con una mirada profunda y significativa. Los pódcast finalistas han puesto el foco en la tradición, los vínculos humanos y el acompañamiento, en un formato en el que las personas mayores han podido demostrar sus grandes ideas y sus habilidades creativas.

Actividades

El Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores forma parte de un amplio conjunto de actividades e iniciativas que buscan potenciar la creatividad y reflexión. Entre estas, se incluyen los consolidados talleres 'Amigos Lectores' y 'Grandes lectores', así como los nuevos talleres presenciales: 'Creación de pódcast', 'Escritura creativa', 'Escritura poética' y 'Escritura e interpretación periodística'. Estimular la creatividad tiene efectos positivos en la salud física, cognitiva y emocional durante todo el ciclo vital. Por eso, el Programa de Personas Mayores de la Fundación »la Caixa» promueve talleres e iniciativas que ayudan a desarrollar la creatividad y la imaginación, así como favorecer la búsqueda de la sensibilidad o la toma de conciencia de habilidades existentes, para dotar de sentido la realidad de las personas mayores.

Además de 'Creatividad y reflexión', el programa abarca otras áreas como 'Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad', 'Fomento del desarrollo personal', 'Mejora de las competencias digitales' y 'Participación social y comunitaria'. Bajo este paraguas, se engloba la amplia y diversa oferta de actividades del Programa de Personas Mayores, donde una de las líneas estratégicas es el fomento de la creatividad y el talento sénior a través del propio desarrollo de estas actividades.

Una mirada hacia el futuro

Con más de un siglo de trayectoria, el Programa de Personas Mayores de la Fundación »la Caixa» tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez. Su enfoque actual se centra en construir modelos que prioricen el «ser» por encima del «hacer», apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal. La idea es acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena vivir con conciencia, responsabilidad y sentido, disfrutando del presente y contribuyendo activamente. En este contexto, cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad, promoviendo vínculos de apoyo mutuo, el cuidado propio y el cuidado hacia los demás.