Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes

Criada entre peines, tijeras, rulos y secadores, Catalina González García (Murcia, 1967) ha hecho de su pasión su profesión. Esta estilista nacida en Rincón de Beniscornia ha conseguido colarse en la lista 'Forbes Women' de las 25 personas más influyentes de la industria capilar en España. Un sector en auge que no pasa de moda, aunque el concepto de peluquería que conoció en su casa –donde su madre conciliaba la vida familiar con la profesional–, no se parece en nada al planteamiento de los tres salones Capini Beauty que la estilista tiene en Murcia, donde el cuidado de la imagen ha trascendido hasta convertirse en una experiencia integral y personalizada que ya no solo es cosa de mujeres. «Los hombres ya representan el 30% de nuestra clientela».

Casi cuarenta años de experiencia avalan el reconocimiento que Cati (como la conoce todo el mundo) ha recibido de la prestigiosa revista Forbes. «Un gran estímulo, tanto a nivel profesional como personal» que la estilista celebra «con mucha ilusión» y que le impulsa a seguir buscando la excelencia en los centros de belleza que tiene repartidos por la capital de la Región, ubicados en la calle San Antón y en las avenidas de Europa y Juan Carlos I.

Junto a su equipo, compuesto por «veinte profesionales en constante formación» y su sobrino político Rubén Muñoz como «mano derecha incondicional», Cati afronta esta nueva etapa con la certeza de que el esfuerzo y el trabajo duro tienen su recompensa. «Es el reconocimiento a toda la trayectoria de Capini; me hace mucha ilusión por el equipo, ya que entrar en la lista de una revista tan prestigiosa como Forbes hace que los empleados se sientan orgullosos de nuestra marca y sigan comprometidos con los proyectos que estamos desarrollando», explica la empresaria sobre su inesperado salto a la cúspide del mundo 'beauty' a nivel nacional, que, según confiesa, le ha pillado por sorpresa.

Sobre la clave de su éxito, Cati destaca la importancia de «creer en que todos los sueños se pueden cumplir», sin perder de vista «la formación del equipo para crecer profesionalmente, establecer un método de trabajo y ofrecer a cada clienta un trato personalizado en función de sus necesidades». Todo ello con la premisa de «ver la peluquería como una empresa y no como un entretenimiento», algo común en la época de su madre, que regentaba un salón que sus vecinas de Rincón de Beniscornia conocían como 'Peluquería Tere', aunque no tenía cartel. «De ella me vino la vocación por este mundo y a los 16 años aprendí con José Almagro, que fue mi maestro».

Especializados en corte, mechas 'balayage' y peinados de novia, en Capini Beauty se respira el buen ambiente que, según Cati, debe reinar en un lugar donde el cliente es el centro de un ritual que empodera a quienes encuentran en un cambio de 'look' un revulsivo para afrontar el día a día trasmitiendo confianza. «El cabello es la máxima joya que podemos tener», sostiene una profesional que se define como «apasionada y afortunada porque dedicarte a lo que en lo que te gusta y venir todos los días a trabajar con ilusión es lo más grande».

