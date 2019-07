La Región hace alarde de la seguridad en sus costas para atraer a los turistas

Vacaciones sin sobresaltos es el mensaje que quiere lanzar el Ministerio del Interior con una campaña que busca remarcar la seguridad que ofrece el litoral de la Región para veranear, ya que registra tasas de delincuencia por debajo de la media nacional. Según los datos que aportó ayer el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, en la Región se producen 38 infracciones penales por cada mil habitantes, frente a las 46 de la media española.

'Disfruta tus vacaciones con total seguridad' es el lema de la campaña, que pide la colaboración ciudadana para alertar de situaciones de posible riesgo llamando a los teléfonos 091 de la Policía Nacional y 062 de la Guardia Civil.

Recomendaciones - Tenga sus pertenencias a la vista. - Proteja su bolso o cartera en transportes públicos y grandes aglomeraciones. - Preste atención a su cámara de fotos o vídeos en zonas de esparcimiento. - Cuando vaya a la playa o piscina, lleve solo lo imprescindible. - Si utiliza vehículo, no deje objetos de valor o llamativos a la vista. - Trate de evitar el tránsito por lugares solitarios o con poca luz. - Desconfíe de 'ayudas' sospechosas, suelen ser argucias para robar. - En la calle, no intervenga en juegos de azar ni acepte 'gangas'.Seguro que son engaño o timo. - No deje en su habitación llaves, dinero u objetos de valor. - En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales.

Más allá del mensaje ciudadano, Jiménez anunció ayer en el Centro Integral de Seguridad de Los Alcázares el refuerzo de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se incorporan a la Región para hacer realidad el eslogan publicitario. «Ya han llegado 95 nuevos guardias civiles, de los que más de la tercera parte están en los municipios del litoral, y la semana próxima se incorporarán 140 policías nacionales para reforzar la vigilancia en la Región, porque también hay que proteger los otros municipios donde los ciudadanos dejan sus viviendas para salir de vacaciones», explicó.

El diseño de la campaña busca el efecto llamada a los turistas extranjeros para que elijan las costas españolas con la confianza de sentirse protegidos. Jiménez hizo hincapié en que «España es el segundo destino más solicitado de todo el mundo para hacer turismo porque tenemos un excelente clima, una famosa gastronomía, una playas atractivas y también porque es un país seguro, aunque no debemos bajar la guardia para que siga siéndolo».

Por tal razón, pidió la colaboración ciudadana para alertar a los agentes sobre cualquier sospecha «porque la mejor política de seguridad ciudadana es la prevención», insistió el delegado del Gobierno.

Para evitar desagradables incidentes durante las vacaciones, el plan de divulgación ciudadana recomienda hábitos cotidianos de prevención, como dejar la vivienda protegida antes de salir a disfrutar de un día de playa, no llevar encima demasiadas cosas de valor, no dejar objetos a la vista dentro del vehículo y no bajar la guardia ante los carteristas.

Aplicaciones para el móvil

Tanto el delegado del Gobierno como el director general de Seguridad, José Ramón Carrasco, recomendaron descargarse en el móvil las aplicaciones gratuitas que pueden sacar de un apuro al ciudadano ante una situación de emergencia. «Alert Corp permite hacer denuncias en tiempo real, que son cursadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de que los tiempos de respuesta ante un aviso son inmediatos», explicó Jiménez. «La aplicación del '112 Región de Murcia' permite reconocer la ubicación exacta de quien emite el aviso, y eso, en una situación de emergencia, es fundamental», señaló Carrasco, quien recomendó «descargarse las dos porque no ocupan mucho espacio en el móvil».

En los lugares de mayor afluencia de público, donde la incidencia de hurtos, robos y otras agresiones puede repuntar en verano, «habrá guardia civiles y policías locales de paisano», según anunció ayer el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. Aclaró, sin embargo, que los ayuntamientos costeros tienen que solicitar a la Delegación la autorización para que sus agentes municipales puedan patrullar y sancionar infracciones de forma camuflada. De momento, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar han confirmado que tendrán policías de paisano en las playas y en los eventos masivos.

Por último, tanto Jiménez como Carrasco destacaron la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios regionales y municipales, tema central de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer en Los Alcázares, donde «casi 5.000 casos se atienden al año en el 112», precisó Carrasco. Y detalló que la creciente afluencia de turismo al Mar Menor, hace «necesario tener a punto el Plan Copla, que el año pasado atendió 60.000 incidencias en la Región».