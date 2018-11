Miles de vecinos y vecinas de todas las edades se concentraron en la mañana de este domingo en la plaza de la Merced de Murcia para exigir la «erradicación de las violencias machistas». La manifestación, encabezada por una pancarta en la que se podía leer «mujeres a las luchas, que somos muchas», comenzó con las proclamas iniciales de «no es un caso aislado, se llama patriarcado», «Murcia será la tumba del machismo» y «la calle, la noche también son nuestras». Organizada por varias asociaciones feministas, y apoyada por un buen número de diferentes colectivos sociales, además de sindicatos, la marcha ha recorrido el centro de la capital y ha contado con la presencia de los responsables de las principales formaciones políticas de la Región, encabezados por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y a excepción de caras visibles del Partido Popular.

Por Martha, Celia, Heidi, Paz, Eva, Jennifer, Pilar, María del Mar, y las 90 mujeres asesinadas este año en España estranguladas, acuchilladas, tiroteadas o calcinadas, y para que no haya «ni una muerta más», las movilizaciones contra la violencia machista se extienden este domingo por toda la región, y a todas horas. Desde las once de la mañana, en La Unión, hasta las siete de la tarde, en Lorca, y las nueve y media de la noche, en Archena. «Si tocan a una, nos tocan a todas» es el mensaje que no deja de escucharse. Que no dejará de escucharse.