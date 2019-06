Murcia, Canarias y Andalucía reciben las notas más bajas en sostenibilidad

La Región de Murcia tiene mucho que mejorar para alcanzar los objetivos de sostenibilidad marcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es uno de los tres territorios con mayores déficits, junto con Canarias y Andalucía, según revela el primer informe que se realiza entre todas las comunidades autónomas, que evalúa el grado de cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Región está a la cola en siete parámetros que se consideran muy mejorables, como el nivel de pobreza, el agua y el clima; mientras que cuatro son mejorables, entre ellos las infraestructuras. Otros cuatro cumplen, como la sanidad, el mercado de trabajo y los ecosistemas. Sus fortalezas están en la paz y justicia y en las áreas urbanas.

Este estudio comparativo entre regiones es el primero que se realiza en España y abarca un amplio espectro que sirve de termómetro para evaluar el desempeño de cada autonomía ante los restos medioambientales, sociales y económicos. Ha sido realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad, AIS Group y Fundación Ciudadanía, y fue presentado por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, y representantes de la comisión para la Agenda 2030 en España. Los autores advierten de que no valoran comportamientos absolutos, en términos de buenos y malos, sino que se trata de una comparativa por territorios.

La foto de este ranking regional no deja en buen lugar a Murcia, debido a las carencias detectadas y al trabajo que queda por hacer. Existe una falta de homogeneidad que acentúa el desequilibrio territorial. De hecho, ninguna comunidad autónoma es totalmente sostenible, ya que no alcanza en positivo los 200 indicadores analizados, señalan los autores del estudio. Animan a los representantes políticos a hacer frente a estos retos en la próxima legislatura, y les recomiendan no solo valorar la renta per cápita, sino otras variables que determinan la calidad de vida y el bienestar de la población.

En este ranking comparativo por autonomías, la Región de Murcia muestras la principales carencias en los índices de pobreza -equiparada con Canarias-, en nutrición, educación, agua, energía, economía circular y clima. En este último objetivo, Murcia está entre los territorios mas expuestos a los efectos del cambio climático. El agua también se identifica como un objetivo muy mejorable en Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Canarias. No tanto por la cantidad como por la calidad del recurso y el buen estado de la masas de agua.

También hay trabajo que hacer en la Región en desigualdad de género, infraestructuras, investigación y desarrollo y cooperación. Las prestaciones sanitarias, el mercado de trabajo y los ecosistemas marinos y terrestres están catalogados en una estado neutro; mientras que solo un parámetro, el referido a las áreas urbanas, está en una buena situación.

En cuanto a la distribución de ingresos en relación con la renta, las autonomías mejor posicionadas son Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y el País Vasco; mientras que la Región de Murcia está en clara desventaja.

En la distribución por comunidades autónomas, el País Vasco acumula un 88% de posiciones favorables. Es el territorio que muestra menos carencias y mejor evolución entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el extremo opuesto se encuentran la Región de Murcia, Canarias, Baleares y Andalucía, que son las más castigadas y tienen una posición relativa general de muchas desventajas comparativas. En concreto, Murcia concentra un 65% de posiciones negativas.

Las principales recomendaciones de este estudio apuntan a la solución de los grandes desequilibrios detectados en el mapa autonómico, y ponen el foco en la sanidad, el empleo y el acceso a internet, que tiene mayores déficits en la llamada España 'vaciada'. Como asignatura común, los autores del estudio proponen cambiar el modelo productivo hacia una sociedad más descarbonizada, con más energías renovables, un mayor peso de las nuevas tecnologías y más desmaterializada.

La desigualdad de género, de renta y de nivel de ingresos es otro de los temas clave en las comunidades autónomas, donde Murcia ocupa una posición mejorable. El informe hace una distinción entre las regiones costeras, donde Murcia no mejora sustancialmente, aunque sí muestra que el objetivo de sostenibilidad de los ecosistemas marinos (y también terrestres) está en una posición neutra.