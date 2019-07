Murcia se salva de la ola de calor, al menos hasta el martes Una mujer se protege del calor con un paraguas, una foto de archivo, en Murcia. / Vicente Vicéns / AGM Las máximas, que subirán sensiblemente, serán más altas en Lorca y el Valle del Guadalentín, donde alcanzarán 38 grados LA VERDAD Murcia Domingo, 21 julio 2019, 19:36

La Región de Murcia seguirá la línea de los últimos días en el inicio de esta semana: calor, pero no excesivo. Las máximas pueden subir ligeramente, pero mientras los avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas colorean todo el mapa peninsular, Murcia se librará de lo que se anticipa como una nueva ola de calor. Al menos por hasta el martes. Aunque el índice ultravioleta seguirá muy alto, en el 9 con lo que es conveniente protegerse de la radiación solar. La peor parte se la llevarán Lorca y el Valle del Guadalentín, donde se esperan máximas de 38 grados el martes y el miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología. Además, las noches serán difíciles, pues los termómetros seguirán sin bajar de los 20 grados. En este fin de semana también fue la zonas más calurosa de la Región.

En otros puntos del interior, como Murcia, Molina o Alcantarilla, la situación será similar, pero sensiblemente más suave durante el día: las máximas oscilarán entre los 35 y los 37 grados hasta el fin de semana. Los cielos estarán despejados, aunque pueden aparecer intervalos nubosos a mitad de la semana. En puntos del Noroeste como Caravaca sí que pueden hacerse más amenas las noches que en cualquier otra parte de la Comunidad, como viene ocurriendo los últimos días, pues la Aemet pronostica un descenso hasta los 18 grados. El pronóstico es muy parecido para el Altiplano, donde donde se superarán ligeramente los 35 grados de máxima.

La estabilidad con respecto a los últimos días también se repetirá en el litoral. Menos en Mazarrón, que tendrá temperaturas más propias por el interior, los murcianos que disfruten de la costa no soportarán más de 33 grados por lo general. Sin embargo, como es costumbre en la zona con menos diferencias entre los valores diurnos y nocturnos, por la noche bajarán poco los termómetros. En Águilas, por ejemplo, se quedarán en 26 grados. Sin embargo, no se trata de ningún cambio drástico. Hasta el próximo fin de semana, cuando puede aumentar la nubosidad y ascenderán las probabilidades de precipitación, no se esperan importantes variaciones en el clima de la Región.