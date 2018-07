La Murcia que quiere el AVE ya alza la voz

Hay una Murcia que quiere montarse en el tren de alta velocidad lo antes posible, sin que esto signifique que las vías que atraviesan la capital no tengan que ir bajo tierra. Y esta parte de la sociedad, que hasta ahora se ha mantenido en silencio, alzó ayer la voz en el acto organizado por el Gobierno regional en protesta por el cambio de planes anunciado por el nuevo Ejecutivo de España, en manos del PSOE, que retrasa la llegada del AVE a 2020 para que entre en Murcia soterrado.

Fuentes de la Comunidad calculan que asistieron 1.500 personas al Auditorio Víctor Villegas, que presentaba butacas vacías, sobre todo en las zonas de arriba. Muchos de los asistentes eran cargos y militantes del PP, pero también había muchas otras personas ajenas al partido que simplemente piensan que el AVE va a aportar una serie de beneficios económicos y sociales a la Región a los que no se puede renunciar durante más tiempo.

02:50 Vídeo.

Ante unos carteles con el lema 'AVE ya' (que se podía leer en una pancarta que se desplegó en el graderío), el acto lo inició el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien se mostró convencido de que «son muchos más los murcianos que quieren el AVE en 2018 que los que lo desean en 2020» y reclamó que sea la sociedad civil la que lidere las reivindicaciones para que el Ejecutivo central no varíe su hoja de ruta «cuando solo fantan 45 días para que los primeros trenes comiencen las pruebas».

Las frases Fernando López Miras. Presidente de la Comunidad «Son muchos más los murcianos que quieren el AVE en 2018 que los que desean que se retrase» Antonio García. Vicepresidente de Croem «Es inaceptable esta decisión justo cuando la Región de Murcia iba a entrar en el siglo XXI» Juan Carlos García Ródenas. Vicepresidente de COEC «Hay inquina hacia los murcianos de Albacete para arriba. Nos vuelven a negar el pan y la sal» Jesús Jiménez. Presidente de Hostemur «Lo que me preocupa es que los turistas no vengan a Murcia a comer en nuestros restaurantes»

Junto a Miras estuvieron en el escenario representantes de diversos colectivos, como el vicepresidente de Croem, Antonio García, quien calificó de «inaceptable» la decisión tomada por el Gobierno del PSOE «justo cuando Murcia estaba a punto de entrar en el siglo XXI en materia ferroviaria». Más duro se mostró el vicepresidente de COEC, Juan Carlos García Ródenas, quien habló de «indignación» por un cambio de planes que comparó con la derogación del trasvase del Ebro. Calcula que cada año que la Región esté sin AVE supone perder 300 millones y lamenta que hay «inquina» hacia los murcianos «de Albacete para arriba, donde nos niegan el pan y la sal».

Levantó la ovación del público el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Ginés García, para el que el acto de ayer se tenía que haber convocado mucho antes, criticando que «se ha perdido la batalla de la opinión pública, porque todos los que estamos aquí queremos que se soterren las vías. Soterramiento sí, AVE ya». También fue aplaudida la intervención de Jesús Jiménez, de Hostemur, quien habló del crecimiento que han tenido ciudades como Lérida, León y Alicante con el AVE. «No me importa que un murciano se tenga que ir a Elche a coger el tren. Me preocupa que los turistas no vengan a Murcia a comer en nuestros restaurantes y dormir en nuestros hoteles».

Cerró el alcalde de Murcia, José Ballesta, el que más se acordó de las movilizaciones vecinales de los últimos meses. «Hay vida después del vocerío», concluyó.