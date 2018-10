José García: «Murcia ha impulsado la creación de una agrupación mundial de fruta de hueso» El presidente de Agrupal, José García Gómez, durante el congreso Cancon14. / EDU BOTELLA / AGM EFQ MURCIA Sábado, 20 octubre 2018, 02:12

Apenas unas horas han pasado desde la finalización de Cancon14, el Congreso Mundial de la Fruta de Hueso Procesada, organizado por Agrupal, una convocatoria que ha demostrado su fortaleza y su capacidad para estrechar lazos de amistad y aportar mayor rigor y credibilidad a los debates y discusiones elaboradas. El presidente de Agrupal, José García, analiza esta decimocuarta edición.

-¿Qué balance hace de Cancon14?

-Hemos consolidado un foro de discusión y análisis, de puesta en común de datos, de experiencias y de las tendencias que podían ayudarnos a definir cada campaña muy necesario para este sector. Tanto es así que del congreso que acaba de finalizar en Murcia ha surgido la iniciativa de crear una agrupación mundial que nos permita avanzar unidos para afrontar los retos que nos plantean los mercados actualmente. Esta es la prueba más clara de que los nueve países que integramos Cancon tenemos mucho en común.

-¿Qué es lo que les une?

-Nos unen las cosas de la tierra, el agua y la fruta. La realidad de cada país es diferente, pero la globalización de los mercados nos lleva a analizar los puntos fuertes de cada operador para seguir siendo competitivos; nuestra defensa de la libertad económica y del juego limpio nos define y nuestra demanda, dónde y a quién sea necesario, de reglas del juego iguales para todos. La agricultura e industria agroalimentaria europea han sido moneda de cambio en las negociaciones comerciales llevadas a cabo. Las cesiones de Europa en este terreno han perjudicado a esta industria, entretanto que otros muchos países aún mantienen un proteccionismo inexplicable. Tenemos mucho trabajo por delante.

-Durante la apertura reflexionaba sobre la importancia del equilibro entre los eslabones de la cadena.

-Efectivamente, somos una parte de la cadena de valor y hemos de contribuir a mantener su equilibrio, tomamos la materia prima del campo, combinamos los factores de producción y ofrecemos un producto de calidad a buen precio. Si rompemos el equilibrio, no hay sostenibilidad. No debemos permitir, por tanto, que ningún eslabón de la cadena ejerza sin límite su poder sobre otro. El objetivo no debe ser vender y crecer a cualquier precio, sino más bien ser eficientes y crear estructuras sólidas, viables y sostenibles, es decir, respetar y hacer respetar la cadena de valor que dignifique nuestra actividad.

-¿Qué deberes tienen que hacer los participantes en Cancon?

-Debemos fortalecer nuestro conocimiento y la posición que ocupamos en los diferentes mercados; hacerla valer e impulsar el consumo de un producto sano y saludable fruto del esfuerzo permanente en innovación y mejora tecnológica de nuestros procesos. Confiamos que todos estos desafíos encuentren un punto de resolución común.