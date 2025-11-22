La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la gala en el Ayuntamiento de Murcia. Ayto. Murcia

Murcia homenajeará 25 de noviembre a sus deportistas con una gala en el Palacio de los Deportes

La cita rendirá homenaje tanto a figuras legendarias como a jóvenes promesas

LA VERDAD

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:53

El Ayuntamiento de Murcia celebrará el próximo martes, 25 de noviembre, a las 20.00 horas, la 'Gala del Deporte Murcia 1200', que reunirá en el Palacio de los Deportes a deportistas, clubes, escuelas y entidades que han dejado huella en la historia deportiva del municipio.

La cita rendirá homenaje tanto a figuras legendarias como a quienes proyectan en el presente el nombre de Murcia a nivel nacional e internacional, así como a las jóvenes promesas que representan su porvenir, según informaron fuentes del Consistorio capitalino en un comunicado.

Así, el premio 'Leyenda del Deporte' será para Juan José Angosto Hernández 'Juanjo', histórico guardameta y uno de los grandes emblemas de ElPozo Murcia Costa Cálida, e Inmaculada Torres, exjugadora de voleibol y primera deportista murciana en participar en unos Juegos Olímpicos.

El galardón 'Presente en el Deporte' recaerá en Silvia Lloris, futbolista de Primera División del Atlético de Madrid y una de las jugadoras murcianas de mayor proyección; y Dylan Howell Ennis, jugador del UCAM Murcia CB, pieza clave en la mejor etapa competitiva del club en la Liga Endesa y Europa.

'Nuestro Futuro en el Deporte' será para Fermín Aldeguer, piloto murciano que destaca en el motociclismo internacional; África Pereñíguez, campeona de España cadete de taekwondo y referente del talento base; y Máximo Martínez Quiles, piloto del Mundial de Moto3 con el CFMoto Gaviota Aspar Team y una de las grandes promesas españolas del motor.

Además, el premio 'Deporte Escolar' recaerá en el CEIP Juan XXIII, por su modelo de fomento de la actividad física, la participación y los valores deportivos en edad escolar; y el de 'Unión por el Deporte' en ASTRAPACE, por su labor en la promoción de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social a través del deporte adaptado.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, señaló que esta gala «es un reconocimiento colectivo a quienes han llevado el nombre de Murcia a lo más alto, a quienes siguen haciéndolo cada día y a quienes lo harán en el futuro. Nuestro deporte late con fuerza y es un reflejo de la identidad de esta ciudad».

La 'Gala del Deporte Murcia 1200' forma parte del programa conmemorativo impulsado por el Ayuntamiento con motivo del aniversario la fundación de la ciudad, una efeméride que va a acompañada de proyectos de recuperación del patrimonio, iniciativas culturales y una agenda de eventos destinados a conectar pasado, presente y futuro de la ciudad.

Este acto, en particular, ofrecerá un recorrido emocional y narrativo por los grandes hitos deportivos que han marcado a generaciones de murcianos. La puesta en escena combinará recursos audiovisuales, testimonios y momentos destacados que subrayan la relación entre historia, identidad y deporte.

En paralelo, el Palacio de los Deportes continúa avanzando en su proceso de modernización integral, con actuaciones ya ejecutadas en accesibilidad, equipamiento técnico, iluminación y eficiencia energética.

