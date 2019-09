Murcia contiene el aliento ante el peligro de desbordamiento debido a las crecidas

Truenos como bombas comenzaron a golpear el cielo de Murcia a medianoche de ayer. Los estallidos no dejaron de escucharse y fue difícil conciliar el sueño. De madrugada, la gota fría azotó, con toda su virulencia, la ciudad, y hasta se escuchó repicar en dos ocasiones la campana del Puente de los Peligros, sin que, en principio, nadie la activara. Su restaurador comentó después que pudo ser un fallo en el mecanismo de volteo fruto de la humedad.

Las previsiones meteorológicas se cumplieron, así como el aviso de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el «peligro máximo» en el que se encontraba la capital ante un «aumento súbito de caudal del río». El mensaje mantuvo activada la alerta del Ayuntamiento, que desplegó un dispositivo especial con más de 1.000 efectivos que trabajaron durante toda la noche. Al amanecer, la tromba dio una tregua, pero el panorama ya era devastador con 39 carreteras del municipio cortadas, comercios cerrados, bajos inundados, calles anegadas y mucho miedo a que el Segura colapsara a su paso por el casco urbano. El tráfico por el puente de La Fica fue uno de los primeros en cerrarse. Es la zona más baja del río a su paso por Murcia, y allí su caudal estaba a un metro y medio de sobrepasar los muros de mampostería.

Por ese motivo, técnicos de la CHS trabajaron desde las seis de la mañana en ese punto a contrarreloj retirando toneladas de cañas y arrastres procedentes de las zonas altas del cauce. Una labor que evitó que el agua sobrepasara la pasarela y se desbordara de manera abrupta. Otras dos máquinas se desplazaron al puente del Reina Sofía horas después para realizar la misma labor.

La CHS lanzó otro aviso ante un nuevo aumento de caudal en Cieza y Molina de Segura, que se prevé llegue hoy a la capital

Sin actividad

Muchos comercios, bares y empresas no pudieron abrir. Bastantes estaban inundados, y en otros, los empleados se vieron sorprendidos por los cortes de tráfico, y no lograron acudir a su puesto de trabajo. Así, durante toda la mañana, centenares de personas se apostaron en ambos lados del río para ver el extraordinario caudal y el desarrollo de los trabajos para evitar su desbordamiento. «Jamás he visto el río así», afirmó Chero Lozano, vecina de Vistabella. Rafael Rubio expresó su queja ante la falta de limpieza de las motas en los tramos donde el Segura pasa por las poblaciones periféricas a la ciudad. El miedo ante un posible colapso crecía conforme el nivel del agua aumentaba.

Ante esa amenaza, a las 11 horas, la Policía Local cortó el tráfico en todos los puentes que cruzan el río. A esa hora, el museo hidráulico 'Los Molinos' estaba completamente sumergido bajo el agua, y la tensión fue en aumento. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acudió a La Fica a las 12.30 horas, cuando por la Contraparada circulaban a 200 metros cúbicos por segundo, veinte veces más de lo que lo hace habitualmente. «Toda esa agua está llegando aquí. Por eso pedimos prudencia a los vecinos para que no se acerquen a las zonas aledañas al río», indicó el primer edil. Desde el Ayuntamiento también se pidió que los vecinos se informaran a través de cauces oficiales para evitar la proliferación de noticias falsas y bulos. Así, distintos organismos tuvieron que desmentir bulos que circularon por redes sociales, tales como que el río ya se había desbordado y se había desalojado el hospital Reina Sofía, o que el agua no era potable en el municipio. Media hora después, agentes de la Policía Local cerraron el tránsito por los paseos aledaños al río, cuyo cauce estaba a medio metro de rebasar los muros en el puente de La Fica. La mota bajo el puente de la Avenida Miguel Indurain no aguantó y se desbordó a las 16 horas. Poco después, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acudió a ese punto para interesarse por los daños ocasionados y comprobar el aumento «insólito» del cauce. Conforme avanzó la tarde, el caudal del río comenzó a bajar de nivel.

Vídeo. Inundaciones en las pedanías del municipio de Murcia. / VERABRIL

Sin embargo, a última hora de la noche de ayer, la CHS alertó de que el río Segura registraba dos crecidas de caudal en Cieza y Molina, y que llegaría hoy a Murcia. «Dado el nivel actual del río, no se pueden descartar desbordamientos», advirtió el organismo de cuenca.