Multa millonaria a 26 empresas por crear un cártel que se repartió y encareció el transporte escolar

«Nos dividimos las rutas para que no entrara nadie»

Uno de los empresarios que presuntamente participó en el supuesto cártel de empresas del transporte, del que quedó fuera en los inicios de su actividad, explicó ayer que las empresas pasaron «todo un verano organizando el reparto de las rutas, con la idea de que no entrara nadie de fuera al concurso público». El hombre, que prefiere ocultar su nombre, es uno de los sancionados, pero, según explicó ayer, no llegó a beneficiarse de las supuestas ventajas que debían lograr los integrantes de la trama. «Cuando llegó el día de repartir y de presentar los sobres con las ofertas, me encontré con que me echaron fuera, y que la ruta que me correspondía se la llevaba otra empresa. Me dieron la puñalada por la espalda», lamentaba ayer el empresario, que perdió su negocio y lleva años batallando en los juzgados. Las 26 empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrán que hacer frente a multas de diferente cuantía, que varían en función de su implicación en la trama, los beneficios obtenidos y los años de presunta participación en el cártel.