Muestran la biodiversidad marina de la Región de Murcia a más de 100 metros de profundidad «Con estos vídeos queremos acercar a la ciudadanía y a la comunidad científica imágenes de zonas poco exploradas», indican desde el Cartagena Oceanographic Research Institute

El Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI) ha hecho públicos tres vídeos que muestran imágenes de los fondos marinos de la Región de Murcia a profundidades superiores a los 100 metros. El material, disponible de forma gratuita en YouTube, permite acceder a zonas hasta ahora poco difundidas y difíciles de observar, representando un avance en la divulgación y el acceso abierto al conocimiento sobre el medio marino.

El acceso a estos ecosistemas situados a más de 100 metros de profundidad resulta esencial para comprender la biodiversidad, la dinámica ambiental y el estado de conservación de un patrimonio natural muy poco explorado. Estas zonas, tradicionalmente fuera del alcance de la observación directa, albergan comunidades únicas y procesos fundamentales para la salud del océano.

«Lo que no se conoce, no se puede proteger. Con estos vídeos queremos acercar a la ciudadanía y a la comunidad científica imágenes de zonas poco exploradas, que contribuyan a despertar la conciencia sobre la importancia del mar profundo en nuestra región», señalan desde CORI.

La publicación en abierto de estas grabaciones constituye una herramienta valiosísima tanto para la investigación como para la educación y la sensibilización ambiental. Investigadores, estudiantes y público general podrán disfrutar libremente de un material que hasta ahora era de difícil acceso.

CORI invita a empresas e instituciones a unirse en la misión de explorar nuevos puntos de los fondos marinos de la Región de Murcia. Su apoyo es fundamental y permitirá ampliar el conocimiento de ecosistemas poco estudiados y así reforzar la conexión entre ciencia y sociedad. Para colaborar, se puede contactar en info@cori.institute

El compromiso de CORI es impulsar la exploración, la conservación y la divulgación del océano desde la Región de Murcia, ofreciendo recursos que fortalezcan el vínculo entre la sociedad y este medio. Una iniciativa que refuerza el papel de la ciencia ciudadana y la transparencia en la generación de conocimiento sobre el océano.

Temas

Región de Murcia