Muere Pepe, el librero

MANUEL MOLINA BOIX Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:43

De entre los muchos elogios pronunciados en estos días de despedida, uno sobresale con una claridad unánime: Pepe fue, ante todo, una buena persona. De esos seres que no necesitan grandes gestos ni palabras solemnes, capaz de irradiar bondad sin alardes, de forma natural, como si una suerte de aura cálida impregnase el espacio en el que se movía. Bastaba con estar a su lado para sentir que el mundo se volvía un poco más amable. Quienes lo conocíamos y frecuentábamos su librería –y, con el tiempo, su amistad– sabemos bien de qué hablamos. Durante años adquirí un ritual secreto, raro era el día en que no que no acudía a la silla que me había reservado, dispuesto a conversar sobre los asuntos más diversos, siempre con esa serenidad suya que hacía del tiempo algo elástico y amable. Apoyado en el mostrador durante horas, en una pose muy definida, con una risa tranquila parecía que nunca tenía prisa. Allí, en aquel templo libresco, pequeño refugio bajo los soportales de la Catedral de Murcia –uno de esos enclaves cuya mera existencia parece justificar la persistencia de librerías entrañables, en un mundo que, pese a todo, aún les concede un resquicio–. La suya tenía algo de encanto centroeuropeo, acogedora, diminuta, casi escondida, con pilas de volúmenes que desbordaban los anaqueles y reclamaban, silenciosamente, un lector paciente. El espacio mandaba, sin duda, pero en aquel aparente desorden Pepe sabía siempre, con diligencia, encontrar el ejemplar requerido. Bastaba nombrar un título para verlo dirigirse, con precisión infalible, al rincón más recóndito. Y volvía, invariablemente, con el libro en la mano, como quien recupera un tesoro que sabía exactamente dónde aguardaba. Al entregarlo, lo hacia con esa mezcla de orgullo y ternura que solo tienen quienes aman profundamente su oficio.

En su librería sobrevivía un sosiego que cada vez cuesta más hallar, ese ambiente suspendido en el que el tiempo parece quedarse al margen, mientras la mirada recorre los lomos de cientos de obras. A veces pienso que fue uno de los últimos reductos de una forma de estar en un mundo que se desvanece, la del librero que conoce a sus clientes por el nombre, que intuye sus gustos, que recomienda y acompaña. Antes, los lectores podíamos comentar novedades, intercambiar impresiones, recomendar hallazgos. Hoy, la ingente marea de publicaciones –y la velocidad con la que se suceden– hace más difícil ese diálogo cercano, el intercambio de impresiones y recomendaciones sobre esta o aquella obra, tan posible y habitual en otros tiempos. A ello se suma un fenómeno curioso, casi confesable en voz baja, el de esa inclinación, tan humana, a adquirir libros que quizá no lleguemos a leer. Los japoneses lo nombraron 'tsundoku', y Pepe reía al oír la palabra, con la complicidad de quien sabe que el amor por los libros es a veces más grande que el tiempo disponible para leerlos uno a uno.

Culto, paciente y cercano

La suya fue una profesión ejercida con nobleza. En tiempos en que la frialdad de las compras relega al librero a la penumbra de lo prescindible, Pepe encarnó la figura del mediador culto, paciente y cercano, capaz de orientar, sugerir y descubrir obras. Con cada librero que se pierde, se desdibuja un modo de vivir la lectura al apagarse esos refugios repletos de estantes donde el simple acto de pasear entre libros constituye, para algunos, ya una forma de felicidad.

Se marchan las personas, pero hay presencias que permanecen. Pepe seguirá ahí. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo nos felicitamos, incluso en la tristeza, por el peso que deja en nosotros la evocación de su figura noble, sencilla y tranquila. Pepe seguirá habitando en la gratitud de sus amigos, en la memoria de quienes lo apreciamos, en los recuerdos de sus clientes y en ese rincón de la ciudad bajo los soportales de la Catedral, donde los libros, durante décadas, encontraron cobijo en sus manos.

Que descanse en esa quietud que tanto cuidó en vida.

