La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios en las instalaciones que tiene Moyca en el polígono La Capellanía, en Archena, en una imagen de archivo. C. Caballero

Moyca aumenta un 400% las ventas online entre julio y octubre

Los clientes de la firma han podido adquirir diferentes packs que incluyen desde uva blanca, roja y negra de temporada, hasta aquellas que saben a moscatel, caramelo, algodón de azúcar y mango, entre otros sabores exóticos

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

Moyca, empresa murciana especializada en uva de mesa sin semillas, ha aumentado un 400% las ventas de su tienda online entre julio y octubre de este año con respecto al mismo periodo de 2024. A través de este ecommerce, www.uvasmoyca.com, los clientes de la firma han podido adquirir diferentes packs que incluyen desde uva blanca, roja y negra de temporada, hasta aquellas que saben a moscatel, a caramelo, a algodón de azúcar y a mango, entre otros sabores exóticos.

Este sistema de venta directa permite a la firma ofrecer cada año al consumidor final uva de la mejor calidad directamente del campo a la mesa y darles la oportunidad de probar algunas de las variedades más exclusivas de su catálogo que son difíciles de encontrar en los lineales españoles.

La tienda, que se solía abrir únicamente en la campaña de recogida de la uva, permanecerá este año abierta todo el invierno con el objetivo de que los clientes puedan seguir disfrutando de las variedades más clásicas de la empresa murciana.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha destacado la relevancia de estos datos, «que demuestran el interés creciente de nuestros clientes por productos frescos, naturales y de origen local. Cada año ponemos más esfuerzo en ser un referente del sector y en innovar y estos resultados confirmar que vamos por el buen camino».

Campaña con influencers

El buen desarrollo de la campaña en la ecommerce ha sido posible gracias a la implicación de la firma. Además de visibilidad a través de sus diferentes canales, Moyca ha desarrollado un trabajo de colaboración con creadores de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, que han mostrado las bondades de esta fruta, conocida como la chuchería de la naturaleza, y han puesto en valor sus propiedades naturales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Moyca aumenta un 400% las ventas online entre julio y octubre

Moyca aumenta un 400% las ventas online entre julio y octubre