Moyca aumenta un 400% las ventas online entre julio y octubre

Moyca, empresa murciana especializada en uva de mesa sin semillas, ha aumentado un 400% las ventas de su tienda online entre julio y octubre de este año con respecto al mismo periodo de 2024. A través de este ecommerce, www.uvasmoyca.com, los clientes de la firma han podido adquirir diferentes packs que incluyen desde uva blanca, roja y negra de temporada, hasta aquellas que saben a moscatel, a caramelo, a algodón de azúcar y a mango, entre otros sabores exóticos.

Este sistema de venta directa permite a la firma ofrecer cada año al consumidor final uva de la mejor calidad directamente del campo a la mesa y darles la oportunidad de probar algunas de las variedades más exclusivas de su catálogo que son difíciles de encontrar en los lineales españoles.

La tienda, que se solía abrir únicamente en la campaña de recogida de la uva, permanecerá este año abierta todo el invierno con el objetivo de que los clientes puedan seguir disfrutando de las variedades más clásicas de la empresa murciana.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha destacado la relevancia de estos datos, «que demuestran el interés creciente de nuestros clientes por productos frescos, naturales y de origen local. Cada año ponemos más esfuerzo en ser un referente del sector y en innovar y estos resultados confirmar que vamos por el buen camino».

Campaña con influencers

El buen desarrollo de la campaña en la ecommerce ha sido posible gracias a la implicación de la firma. Además de visibilidad a través de sus diferentes canales, Moyca ha desarrollado un trabajo de colaboración con creadores de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, que han mostrado las bondades de esta fruta, conocida como la chuchería de la naturaleza, y han puesto en valor sus propiedades naturales.

