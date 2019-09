Urralburu: «Este no es un movimiento contra nadie, es para evitar que España caiga en manos de la derecha» Óscar Urralburu, en la Redacción de 'La Verdad', momentos antes de la entrevista. / Martínez Bueso «Podemos se ha convertido en una máquina de exclusión; intentamos trabajar desde dentro pero no nos dejaban», asegura el ya ex secretario general de Podemos Región de Murcia JULIÁN MOLLEJO Domingo, 29 septiembre 2019, 08:20

Óscar Urralburu ha pasado, en apenas unas horas, de ser el líder y referente de Podemos en la Región a su principal adversario, el que le disputará cada voto en las generales del 10 de noviembre desde las filas de Más País, la nueva formación de Íñigo Errejón. ¿Héroe o villano? Cuando menos, valiente y osado. En esta entrevista, realizada pocas horas después de abandonar Podemos, desvela sus razones y sus expectativas, habla, nada bien, de Pablo Iglesias y de sus ideas políticas.

«A la política no se viene a hacer amigos, se viene a hacer política» Relaciones personales

«Más País tiene la vocación de ser útil a España, de conseguir ese acuerdo para un gobierno progresista» Nuevo proyecto

«No tengo intención de ser secretario general de ningún otro partido» Futuro político

«Tenemos que recuperar una parte del electorado que ha vuelto al PSOE porque no ha encontrado útil el voto a Unidas Podemos» Expectativas electorales

«No hay un problema de los territorios en Podemos; es un problema de la dirección estatal que no entiende la democracia interna» Diferencias con Pablo Iglesias

«No se puede decir que no a una vicepresidencia y tres ministerios» Formación de gobierno

-¿Ha podido hablar ya con Pablo Iglesias para explicarle las razones de su marcha?

-No.

-¿No le ha llamado?

-Le he mandado un mensaje esta mañana, a las siete y pico de la mañana [por el viernes], antes de que saltara la noticia, porque directamente no se puede contactar con él. Siempre es a través de mensajes, le mandas un mensaje y le dices si puedes hablar con él. Le he escrito una carta con lo que pensaba hacer y por qué razón.

-¿Le ha contestado o le ha llegado algún mensaje indirecto?

-Lo ha leído y no me ha contestado. Me han llegado mensajes indirectos en el sentido de que no estaba justificado hacerlo ahora. Pero cuándo lo era, cuando fui elegido candidato para la Asamblea Regional y teníamos un trabajo importante que hacer; cuando se estaba conformando un Gobierno de España y se podía haber generado una crisis dentro de Podemos... En cualquier momento se hubiera percibido como un movimiento contra la dirección estatal y no lo que realmente es, un movimiento autónomo que tiene que ver con mi imposibilidad de hacer campaña contra Íñigo Errejón y sí hacerla por Pablo Iglesias, porque los valores que defiendo los representa mejor la propuesta de Íñigo.

-¿Cuándo tomó la decisión?

-La he ido madurando estos días. Estaba con la mosca detrás de la oreja durante el fin de semana pasado, cuando se comprueba que Más País se iba a presentar a las elecciones generales. Solo me faltaba certificar que lo hacía también en la Región. Entonces valoré los escenarios con todas las dificultades que eso entrañaba para mí. El jueves, Íñigo me dijo que estaban en el comité electoral valorando qué circunscripciones eran las más idóneas para presentarse, pero que él entendía que la Región de Murcia era una de las propicias porque los diez escaños que tiene eran suficientes para presentarse y por el comportamiento electoral de los últimos años. Es verdad que se ha ido achicando el espacio de Unidas Podemos en la Región en los últimos cinco años, pero no el espacio del cambio ni de otras opciones progresistas. Estamos convencidos de que hay una bolsa de abstención muy importante ahora mismo en la Región y la clave está en movilizarla y que pueda servir para poner un diputado en Madrid que sea útil para España. La idea básica es movilizar la abstención e impedir que se repita lo que ocurrió el 26-J de 2016, cuando la abstención frenó la posibilidad de un gobierno de izquierdas

-¿Cuántos miembros del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos se van con usted?

-Pues no lo sé. Yo he hecho este movimiento a título personal y con personas de mi ejecutiva a las que he informado de que a mí, como secretario general, no me dejaban más espacio. Sé que han estado presentando la dimisión diferentes miembros del Consejo Ciudadano, pero ahora mismo no sé si tiene quórum suficiente.

-¿Cuántas amistades le va a costar su decisión?

-Yo tenía amigos antes de la política que no estaban de acuerdo con que montáramos Podemos en 2014 porque dividíamos la izquierda, amigos históricos de IU, también de Equo. He hecho muchos amigos en Podemos, sigo conservando los que tenía en IU, y aún tengo algunos más. Pero yo creo que a la política no se viene a hacer amigos, se viene a hacer política, y este no es un movimiento contra nadie, es un movimiento para evitar que España caiga en manos de la derecha, como ha ocurrido en las comunidades de Murcia, Andalucía y Madrid. La gente ya me conoce, no es como en 2015; sabe de qué pie cojeo, sabe que soy exigente en el debate parlamentario y en la pugna política y al mismo tiempo muy pragmático en la búsqueda de acuerdos. Estoy muy preocupado con el hecho de que el lunes vuelvo al aula y sigue vigente la misma ley educativa que cuando salí de ella. Es un fracaso y es muy frustraste. No entiendo que tras un año y pico de Gobierno del PSOE no se haya alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para modificar la ley Wert. Tiene que ver con un concepto de la política que ha desarrollado el grupo dirigente de Podemos que generan expectativas pero nunca las satisfacen.

Cambio de ciclo

-¿Tanto ha cambiado el partido que contribuyó a construir hace cinco años para pegar el portazo que ahora ha dado?

-Ha habido un cambio de ciclo fundamental y está representado en el rechazo a la entrada en el Gobierno del 24 de julio pasado. Hemos tenido encima de la mesa un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Igualdad, un Ministerio de Política Social; hemos tenido incluso, en combinaciones distintas, poder ocupar el Ministerio de Ciencias y Universidades, y una vicepresidencia. No entiendo cómo Pablo Iglesias lo rechazó.

-¿Cree que si no ha habido un Gobierno PSOE-Unidas Podemos es por culpa solo de Pablo Iglesias?

-Ni muchísimo menos. El principal responsable es Pedro Sánchez. Pero cuando Pedro Sánchez en julio termina sentándose en la mesa a negociar a trancas y barrancas, y Pablo Iglesias hace un papel espectacular en el debate de investidura, hay que reconocerlo, y consigue avanzar posiciones en la negociación hasta el punto de que se hace una oferta de Gobierno, me da la sensación de que no se supo valorar de manera adecuada; hubo un error táctico al ser incapaz de percibir la importancia de tener una vicepresidencia y tres ministerios en el Gobierno de coalición. No se puede decir que no, es un error que lo va a pagar España.

-¿Al PSOE de Pedro Sánchez le hubiera resultado más fácil gobernar con Más País y con Íñigo Errejón?

-No creo que el concepto sea el de facilidad en una negociación programática. Si nos leemos el programa del PSOE y de Unidas Podemos, vemos que comparten un 75%, una base suficiente para colaborar perfectamente en un gobierno. Se pueden establecer una pautas de trabajos y de cooperación que permitan no entrar en una crisis de gobierno a los tres meses. Me da la sensación de que a la dirección de Podemos le entró vértigo ante la posibilidad de asumir una responsabilidad de gobierno.

-Dice que la decisión que ha tomado no va contra nadie, pero el principal perjudicado va a ser Podemos.

-Es que si no daba este paso, el principal perjudicado era Más País, que es un equipo y una propuesta política que recoge lo que defendimos en el primer Podemos y en Vistalegre 2. Es lo que yo defendí cuando alcancé la secretaría general en la Región. Yo creo que no he engañado a nadie, todo el mundo sabía lo que pensaba. Podía haberme quedado cómodamente en mi secretaría general y en mi escaño, sin preocuparme de los problemas de este país, pero creo que lo útil para España es responder positivamente al paso que ha dado Íñigo Errejón.

-¿Es consciente de la precaria situación en que deja Podemos en la Región?

-Dejo un partido perfectamente estructurado, perfectamente saneado. El resultado electoral en las autonómicas supuso una crisis, pero lo hemos recompuesto...

-Me refiero más a la imagen de división interna, una circunstancia que el electorado siempre castiga.

-Estoy de acuerdo, pero también le digo que estábamos en un ciclo en Podemos, desde Vistalegre 2, que yo llamo centrífugo, se había convertido Podemos en una máquina de exclusión. Intentamos trabajar desde dentro, pero no se nos permitía o no nos dejaban. No hay un problema de los territorios en Podemos; es un problema de la dirección estatal que no entiende la democracia orgánica.

-Le han llamado irresponsable, desleal.

-Para mí, irresponsabilidad es no hacer nada y abocarnos a la repetición electoral. Todo el mundo está hastiado por tener que volver a votar, pero en particular el electorado progresista está especialmente angustiado porque teme que la abstención impida la posibilidad de conformar un gobierno y que favorezca a la derecha y a la ultraderecha.

-¿Qué expectativas tiene Más País de cara al 10-N en la Región?

-Si se produce esa removilización del voto, si se frena la abstención, hay hueco para todos en el espectro progresista. Tenemos que recuperar una parte del electorado que ha vuelto a inclinarse por el PSOE porque no ha encontrado útil el voto a Unidas Podemos. Se vota mucho en clave nacional. Los datos que tenemos ahora mismo no son muy halagüeños; el propio CIS nos dice que Unidas Podemos ya no tiene el escaño por Murcia. No se trata de dividir a la izquierda, sino de movilizar el electorado progresista de la Región para que ninguno se quede en casa.

Partido único y pluralidad

-La división del voto siempre resta.

-Eso es una máxima clásica de la izquierda y un concepto muy poco democráticos. Tender al partido único es lo más eficaz, pero entiendo que no es muy democrático...

-No lo digo como algo teórico, sino como algo probado en la práctica.

-Sí, pero la realidad es la pluralidad en una democracia y se expresa de muchas maneras. En España ha habido muy pocos momentos en la historia en los que haya habido solo un partido de derechas y un partido de izquierdas. La pluralidad es la característica de la democracia en un sistema parlamentario como el español. En 2015 ya nos decían que íbamos a dividir a la izquierda, pero el resultado fue que hubo más votos. Eso de que presentarse por separado es poco productivo, no es real. La clave está en la proporcionalidad. Hay circunscripciones en España que no son proporcionales, por eso hay que ser muy responsable. Íñigo lo explicó perfectamente en su comparecencia del miércoles. Se está haciendo un estudio electoral serio por el cual solo nos vamos a presentar en las circunscripciones en las que sea productivo. La clave está en presentarse en los lugares donde la proporcionalidad sea efectiva, como Madrid, que tiene 37 diputados; Barcelona, con 32; Valencia tiene 15; Sevilla, 12, como Alicante. Y en Murcia también, con 10.

-¿Cuáles serán las principales diferencias políticas de la oferta electoral de Más País con Podemos? Parece lógico que no haya muchas teniendo tanto en común.

-Si me pregunta si comparto el programa político de Podemos, le digo que en un 90%, hay mucha cosas en las que estoy totalmente de acuerdo. Pero también le digo que comparto el programa político del PSOE en un 60%. Seguramente cuando elaboremos el programa de Más País compartiré un 90% o un 85%, no lo sé. Van a ser programas muy similares. Pero los programas son documentos a medio y largo plazo para la gobernabiliad de un país que aborda todos los aspectos de las políticas públicas. Estoy muy seguro de que va a ser muy difícil hacer un debate donde encontremos diferencias. La apuesta política de Más País tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que la política son ideas pero también son procedimientos, prácticas. Lo que hemos visto de la experiencia de la política que hacen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es que es una política que no construye un gobierno de coalición, sino que, al contrario, destruye la oportunidad de ese gobierno de coalición. Por eso ponemos encima de la mesa una herramienta, así entendemos nosotros lo que es Más País, un instrumento que tiene la vocación de ser útil para España; de conseguir ese acuerdo para un gobierno progresista, que no va a ser fácil. Disiento de esa idea de que Íñigo Errejón se lo va a ponre fácil a Pedro Sánchez, en absoluto, lo conozco negociando y no va a ser así, es correoso y difícil, pero tiene, sin ninguna duda, una voluntad pragmática de alcanzar acuerdos siempre.

-Después del paso tan drástico que ha dado, si Más País no lograra ningún escaño en la Región, ¿usted se plantearía dimitir?

-Probablemente, sería lo más lógico dimitir de casi nada, porque solo sería un candidato que no ha salido elegido.

-Pero imagino que también será el futuro responsable de Más País en la Región.

-Eso, en todo caso, vendrá mucho después. Sí le digo que he sido secretario general de Podemos y no tengo intención de ser secretario general de nada más ni en ningún otro partido. Creo que hace falta avanzar en estructuras mucho más democráticas en la organización de los partidos políticos; con esa idea llegamos a Podemos. Cualquier forma política que plantee Más País tiene que ser una fórmula organizativa mucho más proporcional, más democrática y mucho más dialogante en su interior. Jugaré el papel que me corresponda. Ahora lo importante es que, si al final se decide presentarse a las elecciones el próximo 10 de noviembre, tendremos que estar empujando para garantizar el escaño y que podamos desempeñar el mejor papel para la historia de este país.