Una mañana para soñar con la igualdad Imagen de la protesta de este viernes en la plaza Belluga de Murcia. / G. Carrión / AGM Varios cientos de personas acuden a las concentraciones en la plaza Universidad y del Cardenal Belluga en Murcia y a las puertas del Ayuntamiento de Cartagena, con motivo del 8-M JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 8 marzo 2019, 19:21

Como todas las mañanas, el 8M arrancó en los barrios de Murcia con el inconfundible traqueteo de las mochilas de ruedas como sonido de fondo. Padres, abuelos, pero sobre todo madres, a la carrera con sus hijos para no llegar tarde al colegio. «No podemos organizarnos de otro modo. Mi marido está trabajando, así que tengo que venir yo», contaba María en la puerta del colegio de Nuestra Señora de El Carmen, tras dejar a sus hijos de 11 y 9 años. De ahí, a cuidar a su tía dependiente. «La igualdad hay que lucharla todos los días, pero esto es lo que tengo; al final, somos todoterreno», confesaba. También Carmen Hernández tuvo que correr para llevar a su hijo, de 8 años, a la escuela antes de abrir la persiana de la zapatería en la que trabaja, en Gran Vía.

«Este día es muy necesario -explicaba-; me encantaría ir a la manifestación, pero esta tarde tengo que acompañar a mi hijo a extraescolares». Carmen y María no pudieron parar, como tampoco muchas otras mujeres que seguirán, pasado el 8M, afrontando los mismos problemas de conciliación y precariedad laboral.

Como en la zapatería donde trabaja Carmen, las mujeres son mayoría entre los dependientes de los comercios que pueblan la principal avenida de Murcia. Este viernes, casi todas estaban en sus locales. Hubo, en las empresas de la Región, quien secundó el paro parcial de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarios, aunque la mayoría acudió directamente a las concentraciones. Esta fue la opción de Emilia Salmerón, enfermera del centro de salud de El Carmen. «No podemos dejar de atender a los pacientes, pero esta tarde iremos por supuesto a la manifestación», contaba. Susana Sánchez, anestesista del Morales Meseguer, sí se sumó al paro completo pese a las dificultades por unos servicios mínimos que considera abusivos. «Sólo dos compañeras hemos podido hacer huelga. Otras nueve mujeres están allí trabajando porque las plantillas tienen que estar al 75%», explicaba.

«Algunos se burlan»

Las estudiantes fueron el motor de la reivindicación por la mañana. En muchos institutos, las alumnas, y también alumnos, se sumaron al paro. Lo mismo hicieron profesoras y profesores como Diego Reina, que da clases en el IES Alfonso X a un grupo de Bachillerato Internacional. «Son nueve chicas, que han decidido hacer huelga, y dos chicos que han optado por ir a clase para visibilizar que hoy son ellas las que no están», explicaba.

A partir de las once, la plaza de la Universidad empezó a llenarse de estudiantes, muchos de ellos del campus de La Merced, que quedó medio vacío. También se sumaron alumnos de Bachillerato, como Ikram Bellamkadem, Carolina Correa y Natalia Rubio, llegadas de Albatera (Alicante). «Queda mucho por hacer en nuestra generación. Algunos compañeros se burlan de nosotras por venir. Dicen que ya hay igualdad, pero no es cierto», advertía Carolina. «Hay chicos que todavía hoy intentan controlar a su pareja. Te dicen que eso es amor, pero no lo es», reflexionaba. Ikram Bellamkadem siente doble discriminación como mujer y musulmana, y por eso llevaba un cartel contra el machismo y el racismo. «Sólo pido que la gente no juzgue sin saber. Muchos confunden cultura y religión. Llevo el 'hiyab' porque es un símbolo para mí. No es opresión», subrayaba.

En la plaza de la Universidad, el mural de la plataforma de mujeres periodistas Colombine se llenaba de titulares para el futuro llenos de deseos de igualdad, mientras en Belluga, a las doce, alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Arte ponían música y ritmo a la reivindicación, dando paso a la lectura del manifiesto conjunto de UGT y CC OO. Muchos hombres acudieron a Belluga, como Eduardo Cuevas, de La Ñora. Acompañado de su mujer, María Dolores Hellín, y su hijo, de 15 meses, explicaba su presencia: «A esta reivindicación debería sumarse más gente todavía. A mí me crió mi madre y en casa tenemos la igualdad muy asumida».

Varios centenares de personas llenaron la plaza hasta que, con Rozalén de fondo, la concentración empezó a dispersarse. Un numeroso grupo de estudiantes y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) puso de nuevo rumbo a La Merced entre lemas como 'soy feminista y no feminazi', 'no es no' y 'la educación es la vacuna contra la violación'.

Conductores y peatones se paraban a mirar en la calle Correos. Muchos con simpatía; algunos otros sin entender, todavía, que hombres y mujeres somos iguales. «¿Pero estas que quieren?», preguntaba despectivamente un hombre a la altura de Santo Domingo, añadiendo a su comentario un irreproducible insulto de contenido sexual. «Que las respete, eso quieren», le interrumpía otro peatón, también varón, cortando en seco el intento de compadreo. El 8M seguía su curso. Solo por esa respuesta, algo ya se había conseguido.