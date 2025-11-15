La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un operario retira un neumático encontrado en el entorno de la rambla del Albujón, este sábado, durante la jornada de limpieza convocada por Hippocampus.

Un operario retira un neumático encontrado en el entorno de la rambla del Albujón, este sábado, durante la jornada de limpieza convocada por Hippocampus. Vicente Vicéns / AGM

Movilización para limpiar El Rame y El Albujón: «Esto era una maravilla, pero ahora toda la basura viene a parar aquí»

Decenas de voluntarios acuden a la llamada de Hippocampus y la Asociación de Vecinos de Bahía Bella para retirar residuos de esta zona limítrofe entre Los Alcázares y Cartagena

Javier Pérez Parra

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:41

Armados con cubos y guantes, Charo Sánchez, su marido y sus tres hijos -Cristian, el mayor, y los mellizos Enzo y Héctor- acudieron a primera ... hora de este sábado al llamamiento de la asociación Hippocampus para limpiar el entorno de la playa de El Rame y la rambla del Albujón, en el límite entre Los Alcázares y Cartagena. «Vivimos desde hace un año aquí, en la urbanización Bahía Bella, y la verdad es que es una pena ver tanta basura por esta zona». En efecto, no han pasado ni diez minutos cuando los cubos ya están llenos. «Hemos encontrado paquetes de tabaco vacíos, botellas, envases y muchos escombros», enumera Charo. Es solo el principio.

