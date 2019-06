Morales Meseguer y Reina Sofía prevén cerrar más de cien camas este verano Hospital Morales Meseguer. / Nacho García / AGM La actividad quirúrgica se reducirá hasta un 50% durante el mes de agosto JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 27 junio 2019, 01:38

Los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía cerrarán más de cien camas y reducirán su actividad quirúrgica entre un 40% y un 50% este verano, de acuerdo con las previsiones que manejan las direcciones de ambos centros. El cierre de camas es una medida de gestión habitual durante los periodos vacacionales, cuando la plantilla disminuye y también lo hace, en principio, la presión asistencial. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad denuncia que la falta de sustituciones lleva a un parón de la actividad no justificado que termina por engordar las ya de por sí elevadas listas de espera. Además, el personal sanitario se ve obligado a asumir una gran carga de trabajo.

De acuerdo con las previsiones que en este momento están sobre la mesa, el Morales Meseguer empezará a cerrar camas la semana que viene y no volverá a tener todos sus recursos disponibles al cien por cien hasta octubre. En total, tres meses durante los que habrá servicios a medio gas.

Morales Meseguer Primera quincena de julio 16 camas cerradas en la cuarta planta. Segunda quincena de julio 48 camas cerradas en hospitalización, cinco quirófanos, área de intervencionismo de Urología y seis camas en Reanimación. Agosto Cierre de 80 camas en hospitalización y en hospital de día quirúrgico, cinco quirófanos, seis camas en Reanimación, área de intervencionismo de Urología. Primera quincena de septiembre Cierre de 48 camas en hospitalización, cinco quirófanos, seis camas en Reanimación y área de intervencionismo de Urología. Segunda quincena de septiembre Cierre de 16 camas de hospitalización.

Reina Sofía Agosto Reducción de actividad quirúrgica del 50% y 26 camas cerradas en la sexta planta por obras de reforma. En función de la presión asistencial podrían cerrarse otras 27 camas de la quinta planta, según datos facilitados por CC OO.

Los cierres en el Morales Meseguer serán paulatinos desde el 1 de julio. En agosto habrá 80 camas no disponibles, lo que representa aproximadamente el 20% de las plazas disponibles en el hospital. En concreto, se inutilizarán camas en Traumatología, el hospital de día quirúrgico, Neurología y Urología. Además, se mantendrán cerrados cinco de los doce quirófanos del hospital desde el 15 de julio al 15 de septiembre. Así consta en el documento enviado por la dirección a la Junta de Personal, si bien fuentes del Servicio Murciano de Salud matizan que se trata de previsiones que aún no están cerradas y pueden variar en función de la presión asistencial.

La planificación en el Morales Meseguer es «similar a la de años anteriores», explica Francisco Martínez, delegado de Comisiones Obreras en el hospital. «Nos gustaría que no se redujese la actividad, porque supone desperdiciar medios cuando tenemos listas de espera elevadas», añade. La dificultad para sustituir a los anestesistas que se van de vacaciones, entre otros especialistas, hace inevitable la reducción de actividad quirúrgica programada durante el verano, pero precisamente por este motivo CC OO subraya la necesidad de una buena planificación, para que el impacto sea el menor posible.

Obras pendientes

En el Reina Sofía, los quirófanos se quedarán al 50% durante agosto, y se cerrarán además 26 camas en la sexta planta por obras de reforma. En función de la presión asistencial podría clausurarse también un ala de la quinta planta, con 27 plazas.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) guarda bajo siete llaves el plan de verano porque, según aseguran fuentes de este departamento, aún no está cerrado, pese a que apenas quedan cuatro días para el 1 de julio. El Sindicato Médico (CESM) teme que el cierre de consultorios de Atención Primaria sea mayor al de otros años por la falta de médicos de familia disponibles para las sustituciones. «La Gerencia del SMS nos ha advertido de que será un verano particularmente duro», asegura María José Campillo, de la dirección regional de CESM. El sindicato denuncia falta de planificación y de contratos atractivos. Según CESM, varios médicos que acaban de terminar el periodo de residencia en Cartagena se irán a otras comunidades al no haber recibido a tiempo ofertas mínimamente estables. Fuentes del SMS responden que se ha contratado a 129 MIR, 18 de ellos provenientes de otras regiones, y señala que se están ofreciendo «contratos de hasta seis meses con el objetivo de que las consultas no queden desatendidas en la época estival, sobre todo en los casos de difícil cobertura».

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de la Sanidad advierte de que «no debería permitirse este cierre de servicios, que viene a agravar aún más la situación». En este sentido, esta organización denuncia las altas demoras para intervenciones quirúrgicas, las «agendas saturadas en consultas tanto de Atención Primaria como en externas hospitalarias», y el «importante descenso en la plantilla durante los últimos años». Los usuarios piden a Salud que «especifique cuántas miles de intervenciones programadas en hospitales y ambulatorias no podrán hacerse este verano», así como «cuántas consultas externas de especialidades no se realizarán». La asociación vaticina que «será incontable» el número de consultas perdidas en Atención Primaria, y exige también que se aclare «cuántos médicos y enfermeras tendrán que doblar consultas».