La catedrática de Genética y nueva académica Montserrat Elías. Cedida
Catedrática de Genética de la UMU y nueva Académica de Número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

Montserrat Elías Arnanz: «Nos preocupa que el acceso a terapias genéticas no sea igualitario por su coste»

«Es esperanzador generar cerdos con múltiples ediciones genéticas para donar órganos a humanos»

Rocío González

Murcia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:14

«Con las mejoras que todavía están por llegar en la eficacia de lectura del ADN, el impacto futuro en el ámbito médico será todavía ... mayor, tanto respecto al diagnóstico como al tratamiento personalizado de las enfermedades con una base genética». La cartagenera Montserrat Elías Arnanz, catedrática de Genética de la Universidad de Murcia (UMU), aprendió de la mano de grandes científicos como Margarita Salas o el Nobel Paul Bergel el enorme potencial que suponía la investigación de nuestros genes para luchar contra enfermedades y mejorar la salud de la sociedad. Sus valiosas aportaciones al frente del grupo Genética Molecular serán hoy reconocidas con el ingreso como Académica de Número en la Academia de Ciencias de la Región de Murcia (Accrm). El acto de investidura se celebra a las 19 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia.

