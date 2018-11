Luz verde al refuerzo de la Policía Local con otros ocho cabos Imagen de archivo de la Policía Local de Molina. / Javier Carrrión/ AGM El Pleno aprueba la nueva plantilla presupuestaria, que incluye diez plazas más en el Cuerpo JUAN LUIS VIVAS Viernes, 16 noviembre 2018, 02:03

Con trece votos a favor y once en contra, el Pleno aprobó ayer, de forma definitiva, la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento para este año, tras resolver las alegaciones presentadas. El debate de los 24 miembros que asistieron a la sesión extraordinaria se centró más en la forma que en el contenido del expediente, ya que algunos ediles de la oposición pusieron en entredicho el procedimiento administrativo llevado a cabo por los técnicos y por el equipo de gobierno municipal.

Una de las alegaciones la formuló el edil no adscrito Estanislao Vidal, argumentando supuestas anomalías, pero la secretaria de la Corporación le replicó que el expediente estaba completo y en orden. El concejal de Recursos Humanos, Ángel Navarro, criticó la «mala intención» de la alegación presentada, que calificó de «burda». También el edil de Cambiemos Molina Pedro Jesús Martínez criticó el «uso torticero que se hace del Derecho».

El concejal no adscrito Miguel Ángel Rodríguez pidió que el expediente quedara sobre la mesa, pero dicha petición no salió adelante con el resultado de trece votos en contra y once a favor. El PP aceptó las explicaciones de la secretaria, pero su concejal Lola Vicente recordó que sí hubo un informe técnico negativo cuando se aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo hace unos meses.

También se actualizan los puestos de trabajo de la Concejalía de Deporte y Salud

«A pesar de los obstáculos que quieran poner, vamos a seguir gobernando por el interés general de la ciudadanía», señaló la alcaldesa, Esther Clavero. Añadió que «vamos a contar con diez plazas más de policías locales que ayudarán a mejorar nuestra seguridad».

Críticas del PP

Efectivamente, el Ayuntamiento convocará oferta pública para la contratación de diez nuevos agentes de Policía Local, pero antes habrá un proceso de promoción para crear ocho plazas de cabos policiales. Después será cuando se convoquen las oposiciones para diez nuevos agentes. Aunque no se mencionó en el debate de ayer, otro aspecto resaltable de la plantilla presupuestaria es que se actualizan los puestos de trabajo de la Concejalía de Deporte y Salud, tras la fusión de ambas áreas hace más de dos años. Además, se producen algunas modificaciones puntuales en algunos puestos específicos.

En un comunicado posterior al Pleno, el Partido Popular afirmó que «no es un expediente de aprobación de bases de policía» y mostró su rechazo a la plantilla porque «se eliminan plazas necesarias para dar respuesta a una relación de puestos de trabajo sin negociar y a un alto precio».