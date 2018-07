«Esto es Venezuela del Segura», grita una edil tras ser expulsada 10:00 Romero, en el momento en el que tuvo que abandonar el Pleno tras ser expulsada, ayer. / Thader TV Clavero llamó al orden en tres ocasiones a Trinidad Romero tras un rifirrafe por una moción sobre la construcción del nuevo palacio de justicia JUAN LUIS VIVAS Martes, 31 julio 2018, 01:32

La alcaldesa, Esther Clavero, expulsó del Pleno, celebrado ayer, a la concejal no adscrita Trinidad Romero, tras un rifirrafe que acabó con tres llamadas al orden a la citada edil y el aviso a los agentes de la Policía Local para que la acompañaran fuera del salón. Detrás de ella se marchó también el concejal no adscrito Estanislao Vidal, en señal de «solidardidad».

Momentos antes de que se debatiera una moción sobre la construcción de un nuevo palacio de justicia en el municipio, Romero protestó por la falta de comunicación e información. «No tiene que ir la Policía a decirme, con una llamada telefónica vale, pero hay que ser más humildes y menos prepotentes», indicó para justificar que no tenía documentación sobre la moción conjunta que iba a debatirse.

La presidenta de la corporación subrayó que se le había enviado mensajes y notificaciones a través de la Policía Local «una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces...», remarcó. «Los ciudadanos no se pueden imaginar lo que nos cuesta notificar a ciertos concejales; mucho tiempo y mucho dinero, incluso no se dejan notificar», dijo Clavero.

«Falta a la verdad»

Mientras hablaba la alcaldesa, Romero le espetó que «falta a la verdad», hasta que fue llamada a la orden hasta tres veces, momento en que la regidora pidió a los agentes que escoltaran a la edil no adscrita hasta la salida. «¡Esto es Venezuela del Segura!», gritó Romero, ya de pie, para criticar la forma «dictatorial» de dirigir el Pleno. «Puede abandonar el Pleno por no respetar las normas que nos marcamos», le replicó Clavero.

Tras ser desalojada Romero, su compañero Estanislao Vidal, también edil no adscrito, tomó la palabra para anunciar que se ausentaba del Pleno por «solidaridad». «No voy a entrar en si usted tiene más o menos sensibilidad, pero el derecho a hablar, a replicar y a pensar lo tiene cualquier ciudadano», indicó a la regidora. Esta la replicó que «no les voy a decir lo que tienen qué decir, pero sí cuándo lo tienen que decir por las normas que nos marcamos y por respeto a los órganos colegiados».

«Con el tiempo todo se sabe y es algo que acordaron los concejales no adscritos, algo que no sucede en ningún municipio del país», denunció la alcaldesa. Desde las filas del PP lamentaron esta situación. «Es la primera vez que se llama a la Policía Local para invitar a desalojar por cuestiones de orden», indicó la portavoz popular, Sonia Carrillo, que pidió un receso que no se llevó a cabo.