Autoridades municipales, durante la inauguración del parque. LV

La urbanización El Romeral II de Molina estrena parque con pista deportiva y zona infantil

La remodelación incluye sombraje, nuevo mobiliario urbano y un sendero

LA VERDAD

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:02

La urbanización El Romeral II ha estrenado un nuevo parque municipal tras unas obras durante los últimos meses que han permitido renovar este espacio público. A partir de ahora, el parque llevará el nombre del difunto Cayetano Espejo Balanza (1944-2023), fundador de la Hermandad de la Virgen de El Romeral, impulsor de la construcción de su ermita y persona fundamental en el desarrollo urbanístico y social de la zona.

El proyecto llevado a cabo ha permitido instalar un sendero peatonal, una pista polivalente de fútbol sala y baloncesto, nuevo mobiliario urbano, la integración y mejora del área de juegos infantiles y la instalación de una vela de sombra de cien metros cuadrados sobre la superficie del área infantil. El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, acompañado de varios concejales, asistieron ayer a la inauguración del parque, que ha contado con una inversión de 138.488 euros.

