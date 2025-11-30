La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia del 061, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

Trasladada a La Arrixaca por inhalación de humo en el incendio de un edificio de Molina de Segura

El fuego se declaró en un inmueble de dos plantas del paseo Oporto de la localidad

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:02

Una mujer de 41 años tuvo que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la inhalación de humo durante el incendio de una vivienda ocurrido este domingo en Molina de Segura, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Más de una decena de llamadas alertaron al 112 de que una gran cantidad de humo salía de la primera planta de un edificio de dos alturas, ubicado en el paseo Oporto de la localidad. Al lugar del suceso se desplazaron agentes de la Policía Local de Molina de Segura, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que extinguieron el incendio tras la evacuación del edificio. Los sanitarios consiguieron estabilizar a la mujer antes de trasladarla a La Arrixaca.

